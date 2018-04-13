13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

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Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde umre yolculuğu için bir firmaya başvuran 68 kişi, kutsal topraklara gitmek için yola çıkartılıp, Gaziantep ve Şanlıurfa gezdirildikten sonra tekrar ilçeye getirildi.
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Alınan bilgiye göre, Kayseri'deki bir firmanın görevlileri, umre ziyareti için Elbistan ilçesinden 68 kişilik kafileyi kutsal topraklara götürmek üzere iki otobüsle yola çıkardı.

Aralarında yaşlıların da bulunduğu kafiledekiler, firma yetkililerinin kiraladığı otobüslerle Gaziantep ve Şanlıurfa'da dolaştırıldı.

Otobüste dolandırıldıklarını anlayan kafiledekiler, Elbistan'daki yakınlarına haber verdi. Vatandaşlar, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek polis ekiplerine konu hakkında bilgi verdi.

Kafileyi taşıyan otobüsler, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu. Kutsal toprakları ziyaret için kişi başı 690 dolar verdiğini iddia eden kafiledekiler, emniyette firma yetkililerinden şikayetçi oldu.

"ŞANLIURFA'YI GEZDİRİP GERİ GETİRDİLER"

Yolculardan Durdu Mehmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, umreye gitmek için söz konusu firmayla anlaştıklarını belirtti.

Firma yetkililerinin Kayseri'den uçağa bindirileceklerini söyleyerek kendilerini otobüse aldığını ifade eden Kılıç, "Otobüse bindirdikten sonra Şanlıurfa'da Balıklı Göl'ü gezdireceklerini söylediler. Akşam olduğunda bizi götüremeyeceklerini belirtip Elbistan'a geri getirdiler." dedi.

Mağdur olduklarını belirten Yüksel Kılıç da "Kutsal topraklara, Mekke ve Medine'ye gitmek için yola çıktık ancak Şanlıurfa'yı gezdirip geri getirdiler." ifadesini kullandı.

Öte yandan polis ekipleri, otobüs şoförlerini ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

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Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldülerUmre yerine Balıklıgöl'e götürüldülerKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde umre yolculuğu için bir firmaya başvuran 68 kişi, kutsal topraklara gitmek için yola çıkartılıp, Gaziantep ve Şanlıurfa gezdirildikten sonra tekrar ilçeye getirildi.
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