13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Doğan Grubu'ndan bir satış daha!

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Doğan Grubu'ndan bir satış daha!
Doğan Holding, medya kuruluşlarının ardından D&R'ı da satma kararı aldı. KAP'a gönderilen açıklamaya göre D&R'ın 440 milyon liraya satışı konusunda Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye ile ön protokol imzalandı.
Doğan Grubu'ndan bir satış daha! Doğan Grubu'ndan bir satış daha! Doğan Grubu'ndan bir satış daha!

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Tamamı ödenmiş 50.000.000 Türk Lirası sermayesinde, %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.'nin ("D&R") sermayesinde sahip olduğumuz payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440.000.000 Türk Lirası bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Şirketimiz ile Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş. arasında 13.04.2018 tarihinde (bugün) tarafları bağlayıcı bir "ön protokol" imzalanmıştır.

Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

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