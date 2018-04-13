13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Bankaların sıkıntısı yok! Toplam mevduatları arttıkça artıyor

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TCMB tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 Nisan ile biten haftada 14 milyar 651 milyon 590 bin lira artarak 1 trilyon 828 milyar 529 milyon 184 bin liraya yükseldi.
Bankaların sıkıntısı yok! Toplam mevduatları arttıkça artıyor
Bankaların sıkıntısı yok! Toplam mevduatları arttıkça artıyor Bankaların sıkıntısı yok! Toplam mevduatları arttıkça artıyor Bankaların sıkıntısı yok! Toplam mevduatları arttıkça artıyor

Ülkemizin derin bir ekonomik kriz yaşadığı şu günlerde bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 Nisan ile biten haftada 14 milyar 651 milyon 590 bin lira artarak 1 trilyon 828 milyar 529 milyon 184 bin liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 Nisan ile biten haftada 14 milyar 651 milyon 590 bin lira artarak 1 trilyon 828 milyar 529 milyon 184 bin liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 6 Nisan ile biten haftada 14 milyar 651 milyon 590 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 828 milyar 529 milyon 184 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,81 artış kaydedildi.  Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,70 artışla 981 milyar 147 milyon 228 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,30 yükselişle 744 milyar  978 milyon 999 bin lira oldu.Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 138 milyon dolar azalarak 202 milyar 451 milyon dolara geriledi. Bunun 189 milyar 290 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 161 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor. Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 152 milyar 868 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 8 milyar 866 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 19 milyar 482 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 8 milyar 74 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler yükseldi

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,09 artışla 390 milyar 131 milyon 477 bin lira, taksitli ticari krediler de yüzde 0,29 yükselişle 345 milyar 566 milyon 598 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,15 artarak 116 milyar 130 milyon 786 bin liraya çıktı. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 180 milyar 388 milyon 81 bin lirası konut, 6 milyar 173 milyon 902 bin lirası taşıt ve 203 milyar 569 milyon 494 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 6 Nisan ile biten haftada 18 milyar 602 milyon 820 bin lira artarak 2 trilyon 151 milyar 797 milyon 495 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,63 artış gösterdi.

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Bankaların sıkıntısı yok! Toplam mevduatları arttıkça artıyorBankaların sıkıntısı yok! Toplam mevduatları arttıkça artıyorTCMB tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 Nisan ile biten haftada 14 milyar 651 milyon 590 bin lira artarak 1 trilyon 828 milyar 529 milyon 184 bin liraya yükseldi.
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