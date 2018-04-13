13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Miniklerden İlçe Emniyet’e ziyaret

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Miniklerden İlçe Emniyet’e ziyaret
Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Altın Kalpler Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencilerini ağırladı.
Miniklerden İlçe Emniyet’e ziyaret Miniklerden İlçe Emniyet’e ziyaret Miniklerden İlçe Emniyet’e ziyaret

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Altın Kalpler Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencilerini ağırladı.

Altın Kalpler kreşinin henüz 4-5 yaşlarında olan minik öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. ciko-001.jpg

p-005.jpgAltın Kalpler’in minik öğrencileri ziyarette polisler gününü kutlayıp, emniyet mensupları için hazırladıkları hediyeleri takdim etti.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de minik misafirlerine çikolata ikram etti.

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgileri dikkatlice dinleyen minik öğrencilerin polis telsizleri ile motosikletlere ilgisi hayli yüksek oldu. 

Altın Kalplar kreş yetkilileri, kendilerini misafir eden Etimesgut İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça başta olmak üzere tüm emniyet görevlilerine gösterdikleri güler yüz ve alaka için teşekkür etti. 

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