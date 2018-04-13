13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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AK Parti'de 100 bin imza için 3 formül!

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AK Parti'de 100 bin imza için 3 formül!
AK Parti Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum için siyasi partiler yasası ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikleri mini bir paketle Mayıs'ta Meclis’e getirecek.
AK Parti'de 100 bin imza için 3 formül! AK Parti'de 100 bin imza için 3 formül! AK Parti'de 100 bin imza için 3 formül!

AK Parti Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum için siyasi partiler yasası ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikleri mini bir paketle Mayıs'ta Meclis’e getirecek. Meclis'e sunulması beklenen pakette "100 bin imza kuralı için 3 alternatif" getirilecek.

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine uyum kapsamında, seçim yasalarında yapılacak değişiklikleri netleştirmeye başladı. AK Parti yeni hükûmet sistemine uyum için siyasi partiler yasası ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikleri mini bir paket şeklinde Meclis’e getirecek. AK Parti yönetimi, 19 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda da pakette yer alacak düzenlemelere son şeklini verecek. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nda yapılacak değişiklikler kapsamında gündeme gelen 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olacaklarla ilgili madde alternatifli olarak hazırlandı. Bu alternatiflerden hangisinin metne gireceğine de Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda karar verilecek. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, bu alternatifler şöyle sıralanıyor:

100 BİN İMZA İÇİN 3 FORMÜL

1’İNCİ SEÇENEK: Cumhurbaşkanlığına aday olacak kişi ile ilgili 30 kişilik bir komisyon kurulacak. Komisyon noter aracılığı ile aday gösterebilecek. İmzalar da noter aracılığı ile alınıp, YSK’ya teslim edilecek.

2’NCİ SEÇENEK: Noter devreden çıkarılacak. Seçmen yeterliliğine sahip kişiler, aday gösterdikleri kişi ile ilgili başvurularını İlçe Seçim Kurullarına yapacaklar.

3’ÜNCÜ SEÇENEK: Aday olacak kişi önce YSK’ya adaylık başvurusu yapacak, ardından bu adaya ilişkin imza vermek isteyenler yine İlçe Seçim Kurullarına giderek ve kimlik beyan ederek destekledikleri adaya imza verecek.

AK Parti’nin taslağına göre, Meclis’te grubu bulunan partilerin, yani AK Parti, CHP, MHP ve HDP’nin göstereceği cumhurbaşkanı adayları için grup kararı almaları zorunlu olacak. En son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partilerin bir araya gelerek gösterecekleri aday için ise parti yetkili kurullarına karar alınacak.

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