13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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İlk siparişi aldı! Bir örneği daha yok

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İlk siparişi aldı! Bir örneği daha yok
Geliştirdiği silah sistemleri Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede tercih edilen ASELSAN, bu başarısına uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) NEFER'i de ekledi.
İlk siparişi aldı! Bir örneği daha yok İlk siparişi aldı! Bir örneği daha yok İlk siparişi aldı! Bir örneği daha yok

Kara ve deniz platformlarında kullanılabilen özgün tasarım silah sistemleri geliştirerek üreten ASELSAN, hava savunma top ve füze sistemleri, uzaktan kumandalı makineli tüfek ve bomba atar sistemleri, tank, obüs, havan, çok namlulu roket atar ve deniz topları için atış kontrol sistemleriyle güçlü bir ürün yelpazesine sahip bulunuyor.

UKSS alanında uluslararası bir oyuncu haline gelen ASELSAN, farklı coğrafyalardaki zorlu çevre koşullarının ve çatışma ortamlarının yaşandığı 16 ülkede çeşitli silah sistemleriyle hizmet veriyor.

Bu sistemler, yüksek stabilizasyon performansı, otomatik hedef takip ve tespit yeteneğiyle kullanıcının hareketli hedefleri kolaylıkla takip edebilmesini, yüksek vuruş isabetiyle etkisiz hale getirilmesini sağlıyor.

NEFER İLK SİPARİŞİ ALDI

ASELSAN, müşteri talepleri ve gelişen teknolojiler doğrultusunda UKSS ürün ailesine yenilerini ekliyor.

Şirket, bu kapsamda 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) tanıttığı NEFER için geçen sürede yoğun çalışma yürüttü. Bu çalışmalarla NEFER teknolojik olarak olgunlaştırıldı.

Aralık ayında atışlı testlerine başlanan NEFER'in kalifikasyon testleri tamamlandı.

Kazakistan'da zorlu kış koşullarında sınav veren NEFER, performansıyla tam not aldı. ASELSAN, bir prototip üretim için de ismi açıklanmayan bir ülkeyle sözleşme imzaladı. ASELSAN böylece NEFER için ilk siparişini alırken, gelecek dönemde bu sayının ve ülke çeşitliliğinin artması bekleniyor.

Şirket, NEFER ile Türkiye'deki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığına da teklif verdi.

GENİŞ PAZAR OLANAĞI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları gözetilerek tasarlanan NEFER, paletli ve tekerlekli tüm zırhlı araçlarda etkin görev yapabilecek şekilde geliştirildi. 

NEFER, bunun yanında hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

Batı veya doğu menşeli 25/30 milimetre otomatik topların ve antitank füzelerinin takılabildiği, üzerinde bağımsız elektro optik ve 7,62 milimetre eş eksenli silahın yer aldığı NEFER silah sistemi, hafifliği, düşük silueti ve diğer yetenekleriyle pazarda bir ilk olma özelliğine sahip bulunuyor.

Hareket halinde, gece/gündüz koşullarında, sabit, hareketli hedeflere karşı paletli veya tekerlekli kara araçlarında ve sabit platformlarda kullanılabilen NEFER, tamamen yurt içi imkanlarla geliştirilerek üretildi. 

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