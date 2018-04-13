13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Bakanlık NBŞ iddialarını yalanladı!

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Bakanlık NBŞ iddialarını yalanladı!
Günlerdir farklı basın yayın organlarında 'Nişasta bazlı şekerlerin önü açıldı' yönündeki haberlere Bakanlıktan yalanlama geldi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı söylenenlerin aksine ithalata sınırlama geleceğini belirtti.
Bakanlık NBŞ iddialarını yalanladı! Bakanlık NBŞ iddialarını yalanladı! Bakanlık NBŞ iddialarını yalanladı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "NBŞ ve pancar şekeri ithalatında bugüne kadar uygulanan gümrük vergisi tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve mevcut uygulama aynen devam etmektedir. NBŞ ithalatını artıracak şekilde Bosna Hersek’e izin verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine NBŞ ithalatına sınırlama söz konusudur" denildi. 

11 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ile ilgili olarak bazı medya organlarında çıkan haberler ve bazı siyasetçilerin açıklamaları üzerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın, Bosna Hersek menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarını düzenlenmekte olduğu ifade edildi. 

Açıklamada, "Tarife Kontenjanı düzenlemesinde, ithal edilecek ürünler dörtlü olarak sınıflandırıldıklarında, birden fazla ürün aynı grup içinde yer alabilmektedir. Bu Karar’daki 02.06 Gümrük Tarife Pozisyonunun, 2018 yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki karşılığı 'sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)' olarak tanımlandığı için listede bu şekilde yer almıştır. 

Ancak söz konusu Karar kapsamında ithalatın gerçekleştirilmesi, Bakanlığımız mevzuatının imkan verdiği ölçüde gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla listede yer alan sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatlarının, ülkemiz mevzuat kapsamında oluşturulmuş ülke/işletme listeleri ve sağlık/teknik şartları belirleyen düzenlemeler bulunmadığından ithalatının yapılması mümkün değildir" ifadeleri kaydedildi. 

"NBŞ ithalatına sınırlama getirilmiş ve 20 bin tonla sınırlandırılmıştır" 

Karar kapsamında nişasta bazlı şeker (NBŞ) ithalat kapılarının açıldığına dair kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük iddiaların da dile getirildiği belirtilen açıklamada, "NBŞ kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesi sonrası ortaya çıkan kota fazlası, kamu fabrikalarını elinde bulunduran Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye aktarılmıştır. Böylelikle bir taraftan NBŞ tüketimi sınırlandırılırken, diğer taraftan pancar şekeri üretimi yaklaşık 140 bin ton artırılmıştır. Pancar şekerinde sağlanan bu artış sonucunda, ülkemiz çiftçisi yaklaşık 1 milyon ton daha fazla pancar üretecektir. Bunun yanı sıra, NBŞ ve pancar şekeri ithalatında bugüne kadar uygulanan gümrük vergisi tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve mevcut uygulama aynen devam etmektedir. 

Bu Karar ile de, 2003 yılı Temmuz ayından itibaren dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile yapılan Serbest Ticaret Antlaşması kapsamında, sıfır gümrük ile yapılabilen NBŞ ithalatına sınırlama getirilmiş ve 20 bin tonla sınırlandırılmıştır. Böylece belirlenen sınırın üzerindeki ithalatlar için yüzde 135 gümrük vergisi uygulanacaktır. Dolayısıyla NBŞ ithalatını artıracak şekilde Bosna Hersek’e izin verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine NBŞ ithalatına sınırlama söz konusudur" denildi. 

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