13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Trump ve Putin ile ne konuştuğunu açıkladı! Videoyu Putin’e gönderdim

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Trump ve Putin ile ne konuştuğunu açıkladı! Videoyu Putin’e gönderdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye kullanılan kimyasal ile ilgili Putin'e video gönderdiğini açıkladı.
Trump ve Putin ile ne konuştuğunu açıkladı! Videoyu Putin’e gönderdim Trump ve Putin ile ne konuştuğunu açıkladı! Videoyu Putin’e gönderdim Trump ve Putin ile ne konuştuğunu açıkladı! Videoyu Putin’e gönderdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD lideri Trump'la yaptığı görüşmelere ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yaptığı açıklamada, "Putin ve Trump ile görüşmelerde Suriye'yi ele aldık. Suriye'deki barışın temini için neler yapılabiliri konuştuk. Barışın tesisi ile bölgede yaşanan trajedinin sona ermesi temennimiz oldu. Duma ve Doğu Guta'daki gelişmeler can yakıcı, felaket adımlarıydı. Bunların ben de video çekimleri vardı. Putin'in özel temsilcisine de verdim" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

Milletimizin milli beraberliği barışı çok önemli. Gerek sayın Putin'le sayın Trump ile yaptığımız görüşmeler ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi

Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye'de bir an önce barışın temini için neler yapılabilir. Bunları görüşme fırsatımız oldu.

Bunları görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu bölgedeki suların ısınmasını doğru olmayacağını, barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu.

PUTİN'E VİDEO GÖNDERDİM

Hele hele Doğu Guta ve Duma'daki gelişmeler can yakıcıydı, felaket tablolarıydı. Bende video çekimleri vardı. Bu videoları ben özellikle Putin'in göndermiş olduğu özel temsilciyle kendisine gönderdim.

TRUMP'LA GÖRÜŞME

Sayın Trump’la da bunları ele aldık. Yaklaşımlarını sergilerken kendilerine özellikle ifadem kimyasal silahları kullanırken şu anda koalisyon güçlerin tutumunun olumlu olduğunu, bizim de bu konuda tutumumuzun çok çok kararlı olduğunu söyledim. Bizim biliyorsunuz kimyasal silahlarla ilgili çok sert tutumumuz var. 

HAVAYI YUMUŞATMAK İSTİYORUZ

Kimyasal silahlarla mı insanlar daha çok ölüyor ve öldürülüyor yoksa konvansiyonel silahlarla mı daha çok ölüyor? Kimyasal silahlar elbette felaket ancak diğer tür silahlarla da kadın çocuk tanımadan öldürüyorlar. Bunların hepsine karşı olarak Rusya ve koalisyon güçlerinin hassasiyetini istedik, istiyoruz. Şimdi havalar biraz yumuşamışa benziyor. Havayı yumuşatmak, barışı sağlamak istiyoruz.

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