13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Sözde üst düzey isimler böyle paketlendi!

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Sözde üst düzey isimler böyle paketlendi!
Adana'da FETÖ'nün 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda yakalanan Kamuran E.'nin 'Bahçevan' lakaplı üst düzey askeri imamı olduğu ortaya çıktı.
Sözde üst düzey isimler böyle paketlendi! Sözde üst düzey isimler böyle paketlendi! Sözde üst düzey isimler böyle paketlendi!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan 'gaybubet' evine operasyon düzenledi.

Yapılan şok baskında, Kamuran E.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Ekipler, Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dağılma sürecine giren örgütü tekrar toparlamaya çalıştığı ve devletin çeşitli birimlerine tekrar sızmak istediklerini öğrendi.

FETO İMZALI SAAT VERMİŞ

Ayrıca Kamuran E.'nin de üst düzey askeri imam olduğu, bizzat örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından 'Bahçevan' lakabı verilip, kendisine imzalı saat verdiği anlaşıldı. Evde yapılan aramalarda ise 84 bin lira para ve örgütsel doküman bulundu.

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