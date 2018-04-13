13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
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Yunanistan'dan muhtemel Suriye operasyonu kararı!

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Yunanistan, ABD’nin olası Suriye operasyonuna katılmayacağını açıkladığı bildirildi. Almanya ve İtalya da muhtemel operasyona katılmayacaklarını duyurmuştu.
Yunanistan'dan muhtemel Suriye operasyonu kararı!
Yunanistan'dan muhtemel Suriye operasyonu kararı! Yunanistan'dan muhtemel Suriye operasyonu kararı! Yunanistan'dan muhtemel Suriye operasyonu kararı!

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Atina hükümetinin, Suriye’ye düzenlenecek muhtemel bir saldırıda Yunan silahlı kuvvetlerinin yer almayacağına dair tezini bildirdiğini duyurdu.

"AVRUPA BİRLİĞİ GİRİŞİMLERDE BULUNMALI"

Haberde, Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Çipras’ın, kimyasalsilahlarla mücadelede Avrupa Birliği’nin kararlı girişimlerine ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, İsveç’in önerileri temelinde çaba gösterilmesi görüşünü dile getirdiğini belirtti.

GÖRÜŞMEDE TÜRKİYE'Yİ DE KONUŞTULAR

Çipras ve Makron arasındaki telefon görüşmesinde ayrıca, Türkiye’nin bölgedeki rolü ve Kıbrıs meselesinin de alındığı, gelecek dönemde Yunanistan ve Fransa arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldığı kaydedildi.

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