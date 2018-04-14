14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Altay'a kardeş "TULPAR" geliyor

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Altay'dan sonra yerli imkanlarla tasarlanan TULPAR geliyor.
Altay'a kardeş "TULPAR" geliyor
Altay'a kardeş Altay'a kardeş Altay'a kardeş

Yerli imkanlarla tasarlanan TULPAR, muharebe sahasında yeni nesil tanklara etkin destek verebilen, meskun mahal görevleri de dahil her türlü görev için mürettebata ve taşıdığı personele sınıfının en üstün balistik ve mayın korumasına haiz, indirilmiş manga personeline üstün ateş desteği sağlayabiliyor.

Muharebe sahasında ihtiyaç duyulabilecek tüm görev donanımlarını standart olarak sunan TULPAR, A400M ile taşınabilirlik, modüler koruma yapısı, elektronik alt yapı ve düşük siluet gibi teknik ve taktik özellikleri ile geleceğin zırhlı muharebe aracı.
 
Geniş iç hacmi, yüksek taşıma kapasitesi ve esnek mimarisi ile gelecekte ortaya çıkabilecek zırh ve görev donanımı ihtiyaçlarına cevap verebilecek genişleme kapasitesine sahip.
 
TULPAR'ın özelikleri 

TULPAR, 720 BG V8 tip, 16 litre, su soğutmalı, turbo şarj dizel motor; 6 ileri, 4 geri vites içeren tork konvertörlü otomatik şanzımana sahiptir. Süspansiyon sistemi, burulabilen mil ve hidrolik damperlere sahip ve 45 ton kapasiteli. Her iki tarafta kauçuk kaplı, çift taşıyıcı tekerli yedi portör vardın Hız azaltan alt sistemi Otokar’ın özgün tasarımı.

TULPAR, azami 600 km’lik menzil ve 70 km/s üzerinde ileri hıza sahiptir. 0.8 m dik engel geçişi ve azami 2,6 m hendek geçişi, %60 dik eğim ve %40 yan eğimde sürüş kabiliyeti bulunuyor.

Yeni nesil atış kontrol sistemi ile donatılmış olan TULPAR, kalede yer alan elektro-optik görüş birimleri ile tüm hava koşullarında, gece-gündüz atış yapabilme kabiliyetine sahiptir. TULPAR kulesi, 30 mm çift beslemeli ve otomatik ana silah ile 7,62 mm ana silaha eş-eksenli makineli tüfek ile donatılmıştır. Hem Komutan hem de Nişancı, birbirinden bağımsız Avcı-Vurucu kabiliyeti sağlayan, Termal/CCD Kamera ve Lazer Mesafe Ölçere sahip ve otomatik hedef takip özellikli periskoplara sahip.

TULPAR’ın modüler zırh yapısı, isteğe göre balistik korumanın arttırılmasına imken sağlamaktadır. TULPAR’ın koruması, mayın koruması için özel tasarlanmış kaynaklı yapısı, mürettebatı patlama etkilerine karşı koruyan şok sönümleyici kaplama, mayın patlamalarına karşı koruyucu özellikle koltuk ve mürettebat bölmesinde parçacık kalkan ile desteklenmiştir. TULPAR’ın düşük silueti ve IR özellikli boyası, tespit edilme olasılığını düşürmekte.

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