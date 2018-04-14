Mahir Ünal: Operasyon bilgisi bize de verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Böyle bir tepki gösterileceği açıklamalardan görülüyordu ve bizimle de bir bilgi paylaşımı oldu. Biz bu saldırıyı, kimyasal silahlara dönük bir yaptırım şeklinde görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Esed'in kendi halkına dönük kullandığı kimyasal silahın engellenmesi için de ciddi bir uyarı olarak görüyoruz.

"TÜRKİYE 28 ŞUBAT'LA HESAPLAŞTI"

2010 referandumunun bir sonucu olarak Türkiye, 12 Eylül ile hesaplaştı. Şimdi dünkü kararlarla birlikte Türkiye, 28 Şubat ile hesaplaştı. Türkiye aynı zamanda bir taraftan da 15 Temmuz işgal girişimiyle şu anda hesaplaşıyor. 28 Şubat davası kararlarına ilişkin, "Dünkü kararlarla birlikte Türkiye 28 Şubat'la hesaplaştı. Dünkü kararları önemsiyorum. 28 Şubat'la ilgili verilen hukuki kararların siyasi değerlendirmelerini yapmak için erken" dedi.