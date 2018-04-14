Kılıçdaroğlu’ndan operasyonla ilgili ilk açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Suriye’ye yapılan operasyon ile ilgili ilk yorumunda yine Suriye rejiminden tavır alarak "Esed'i neden düşman ilan ettik?" dedi.

2019 yılında yapılacak seçimler için çalışmalarına hız veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'a gitti. ESED'İN GELECEĞİ Suriye'yle ilgili ilişkiler nedeniyle Türkiye'yi eleştiren CHP Lideri, Esed'in geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğini söyledi. "ESED'İ NEDEN DÜŞMAN İLAN ETTİK" Ortak tarihimizin olduğu bir coğrafyada kavganın kimseye yarar getirmeyeceğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'yi neden düşman ilan ettik. Esed'in geleceğine Suriye halkı karar verir." diye konuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerilimde yanlış politikalar izlediğini söyleyen CHP Lideri, Orta Doğu'da da Doğu Akdeniz'de de petrol ve doğalgaz yüzünden gerilimin yükseldiğini ifade etti