Apple'dan köstebek operasyonu! 12 kişiyi kovdu

Apple geçtiğimiz günlerde, gelecek yıla yönelik ürünlere dair sızıntı yapmak isteyen 29 kişiyi yakaladı. Şirket, kalan çalışanlar ise uzun bir göz korkutma metni yayınladı

Tahmin edersiniz ki büyük şirketlerin, büyük de düşmanları olabiliyor. Bu bağlamda Apple geçtiğimiz günlerde sızıntı yapmaya çalışan 29 kişiyi yakaladı ve bu kişilerden 12 tanesini tutukladığını ifade etti. Kalan çalışanlar ise nasiplerini uzun bir uyarı metninden aldılar.

Konu hakkında konuşan Apple, ‘iPhone X’in ayrıntılarını ifşa eden ve iOS 12’de mevcut özelliklerin iyileştirilmesine odaklanmak üzere bilgilerin yer aldığı planlı işlevsellik belgeleri, şirket çalışanları tarafından sızdırılırken yakalandı ve kovuldu’ dedi. Ayrıca Apple çalışanlarını da basın mensuplarının, analistlerin ve blog yazarlarının sözlerine kanmamaları için uyardı.

Apple’ın yayınladığı not fazlası ile uzun olsa da can alıcı birkaç nokta bulunuyor. Uzun uyarı metninde Apple, ‘İşten kovulan bu insanların sadece işlerini kaybetmek ile kalmadığını, bunun yanında başka hiçbir yerde de iş bulamayacaklarını belirtti. Yine kovulan ve tutuklanan kişiler federal suç hükmü ile hapis cezasına çarptırılacak ve büyük para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar’ dedi.

Son günlerde yaşanan bilgi güvenliği ve veri sızıntıları almış başını giderken, Apple’ın bu gözdağı ve tavrı oldukça caydırıcı duruyor.