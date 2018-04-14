Mesut Yılmaz'ın oğlu süper teşvikle üretim yapacak

Projenin ayrıntılarını Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'e anlatan Yılmaz, “Zaten ticaretini yaptığımız bir üründü. Türkiye, dünyada en çok polipropilen ithal eden ikinci ülke. Ne kadar ihtiyaç olduğunu ve çok ciddi dışa bağımlı olduğumuzu gördük. Özellikle süper teşvik paketinin olumlu yönde itmesiyle birlikte böyle bir projeye giriştik” dedi.

Teşviklerle yatırım maliyetlerinin yüzde 15 azalacağını kaydeden Yılmaz, döviz kurunda yaşanan hareketin yatırım maliyetlerini yeniden artırabileceğini ifade ederek şöyle devam etti: “Teşvik başvurusu yaptığımız tarihteki kura göre hesaplandığında yatırım maliyetimiz 4.1 milyar liraya karşılık gelirken, bu maliyet kurdaki artışla 4.8 milyar liraya yükseldi. Ekipman anlamında da belli malzemeler yurtdışından geldiği için yatırım maliyetlerimizi kurdaki oynaklık bir miktar yukarı çekebilir. Teşvikler sayesinde yatırım maliyetimiz dolar bazında 1.3 milyardan 1.1-1.2 milyar dolara geriledi.”



ADANA’YA 1.2 MİLYAR DOLARLIK TESİS

Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre 1.2 milyar dolarlık proje, bin kişiye iş imkânı sağlayacak. İlk etapta yıllık 500 bin ton üretimle başlayacak olan fabrikada üretim kademeli olarak 650 bin tona çıkacak. Tesisin Adana’da kurulacağını kaydeden Yılmaz, yer tahsisi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: “2022’de operasyona geçmiş olacağız. Hammaddeden son ürüne kadar entegre ve aynı teknolojinin kullanıldığı bir tesis olacak. Bu yılın son çeyreğinde temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Kasım ayı gibi ilk kazma vurulacak. Tam ürün teslimi 38 ay sonra olur.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 11 Nisan’da Beştepe’de düzenlenen “Proje Bazlı Teşvik Sistemi ve 2017 Yılında Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi” dağıtım törenine katılan Emir Hasan Yılmaz, teşvik belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almıştı.

YABANCI ORTAK İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Projenin cari açığın azalmasına da önemli katkı sağlayacağını belirten Yılmaz, firma olarak polipropilen ticaretini 5 yıldır yaptıklarını aktararak, “Türkiye geçen sene 2.2 milyon ton polipropilen ithal etti. Ortalama 2.5 milyar dolar cari açığa sebep olan bir ürün. Yapacağımız tesisle polipropilen ithalatının yüzde 20-25’inin önünü kesmiş olacağız” diye konuştu. Yılmaz, projenin finansmanına ilişkin de “Henüz imzalar atılmadığı için ismini açıklayamıyoruz ama bir yabancı ortağımız olacak. Kredi için de hem yerli hem de yabancı bankalarla görüşüyoruz” dedi.

POLİPROPİLEN NEDİR?

Plastik hammadde olan polipropilenin günlük hayatın her alanında geniş kullanımı var. Mutfak eşyasından banyo gereçlerine, elbise askılarından düğmelere, elektrik malzemelerinden kablolara, sentetik halıdan kırtasiye malzemelerine kadar pek çok eşyanın üretiminde kullanılıyor. Dayanıklı olması ve geri dönüştürülebilir özelliği ile otomotiv sanayiinde de kullanımı yaygın.