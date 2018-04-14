14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:49Güneş 06:20Öğle 13:11İkindi 16:51Akşam 19:49Yatsı 21:14
    • 21°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 109.604 -0.57
  • Altın: 177,334 0.54
  • Dolar: 4,0940 -0.02
  • Euro: 5,0536 0.04

Mesut Yılmaz'ın oğlu süper teşvikle üretim yapacak

»
Mesut Yılmaz'ın oğlu süper teşvikle üretim yapacak
Süper teşvikten yararlanan 19 şirketten biri de eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Emir Hasan Yılmaz’a ait CFS Petrokimya Sanayi AŞ. Şirket, teşvik ile plastik imalatında kullanılan polipropilen üretecek.
Mesut Yılmaz'ın oğlu süper teşvikle üretim yapacak Mesut Yılmaz'ın oğlu süper teşvikle üretim yapacak Mesut Yılmaz'ın oğlu süper teşvikle üretim yapacak

 

Projenin ayrıntılarını Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'e anlatan Yılmaz, “Zaten ticaretini yaptığımız bir üründü. Türkiye, dünyada en çok polipropilen ithal eden ikinci ülke. Ne kadar ihtiyaç olduğunu ve çok ciddi dışa bağımlı olduğumuzu gördük. Özellikle süper teşvik paketinin olumlu yönde itmesiyle birlikte böyle bir projeye giriştik” dedi.

Teşviklerle yatırım maliyetlerinin yüzde 15 azalacağını kaydeden Yılmaz, döviz kurunda yaşanan hareketin yatırım maliyetlerini yeniden artırabileceğini ifade ederek şöyle devam etti: “Teşvik başvurusu yaptığımız tarihteki kura göre hesaplandığında yatırım maliyetimiz 4.1 milyar liraya karşılık gelirken, bu maliyet kurdaki artışla 4.8 milyar liraya yükseldi. Ekipman anlamında da belli malzemeler yurtdışından geldiği için yatırım maliyetlerimizi kurdaki oynaklık bir miktar yukarı çekebilir. Teşvikler sayesinde yatırım maliyetimiz dolar bazında 1.3 milyardan 1.1-1.2 milyar dolara geriledi.”


ADANA’YA 1.2 MİLYAR DOLARLIK TESİS

Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre 1.2 milyar dolarlık proje, bin kişiye iş imkânı sağlayacak. İlk etapta yıllık 500 bin ton üretimle başlayacak olan fabrikada üretim kademeli olarak 650 bin tona çıkacak. Tesisin Adana’da kurulacağını kaydeden Yılmaz, yer tahsisi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: “2022’de operasyona geçmiş olacağız. Hammaddeden son ürüne kadar entegre ve aynı teknolojinin kullanıldığı bir tesis olacak. Bu yılın son çeyreğinde temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Kasım ayı gibi ilk kazma vurulacak. Tam ürün teslimi 38 ay sonra olur.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 11 Nisan’da Beştepe’de düzenlenen “Proje Bazlı Teşvik Sistemi ve 2017 Yılında Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi” dağıtım törenine katılan Emir Hasan Yılmaz, teşvik belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almıştı.

YABANCI ORTAK İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Projenin cari açığın azalmasına da önemli katkı sağlayacağını belirten Yılmaz, firma olarak polipropilen ticaretini 5 yıldır yaptıklarını aktararak, “Türkiye geçen sene 2.2 milyon ton polipropilen ithal etti. Ortalama 2.5 milyar dolar cari açığa sebep olan bir ürün. Yapacağımız tesisle polipropilen ithalatının yüzde 20-25’inin önünü kesmiş olacağız” diye konuştu. Yılmaz, projenin finansmanına ilişkin de “Henüz imzalar atılmadığı için ismini açıklayamıyoruz ama bir yabancı ortağımız olacak. Kredi için de hem yerli hem de yabancı bankalarla görüşüyoruz” dedi.

POLİPROPİLEN NEDİR?

Plastik hammadde olan polipropilenin günlük hayatın her alanında geniş kullanımı var. Mutfak eşyasından banyo gereçlerine, elbise askılarından düğmelere, elektrik malzemelerinden kablolara, sentetik halıdan kırtasiye malzemelerine kadar pek çok eşyanın üretiminde kullanılıyor. Dayanıklı olması ve geri dönüştürülebilir özelliği ile otomotiv sanayiinde de kullanımı yaygın.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Emekliye Nisan ayı zammı!Emekliye Nisan ayı zammı!Bağ-Kur ve SSK'dan emekli olup kendi işini kuran emekliler, yeni zammına kavuşuyor. Maaşlardaki yüzde 10'luk kesinti Nisan maaşlarında olmayacak. Bu emekliler 87 ile 381 lira arasında gelir artışı elde etmiş olacak.
60 bin işçi alınacak60 bin işçi alınacak900 binden fazla taşeronun kadroya geçmesinden sonra memuriyet vasfı taşımayanlar, emekliliği gelenler ayrıldı. Şimdi kamuya 60 bin işçi alınacak. İşçilerin ücretlerine yüzde 60’ı bulan zam yapılacak.
Organik yumurta sahtekarlığı son buluyor!Organik yumurta sahtekarlığı son buluyor!Yumurtaya "organik" ya da "serbest gezen tavuk" gibi yetiştirme metodunun damgalanması uygulaması pazartesi gününden itibaren başlayacak.
Moody's Suudi Arabistan'ın kredi notunu teyit ettiMoody's Suudi Arabistan'ın kredi notunu teyit ettiUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Suudi Arabistan'ın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.
Bu hafta altın ve döviz kazandırdıBu hafta altın ve döviz kazandırdıBorsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,47 azaldı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,66, avro/TL ise yüzde 2,10 değer kazandı.
Denizlerde av yasağı başlıyorDenizlerde av yasağı başlıyorSu Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının yarın (15 Nisan) başlayacağını belirtti.
  • Sega hayranlarına nostaljik modeli geldi!14 Nisan 2018 Cumartesi 11:21
  • MÜSİAD: Yabancıların yatırım iştahı artıyor14 Nisan 2018 Cumartesi 11:20
  • Mesut Yılmaz'ın oğlu süper teşvikle üretim yapacak14 Nisan 2018 Cumartesi 11:20
  • Apple'dan köstebek operasyonu! 12 kişiyi kovdu14 Nisan 2018 Cumartesi 11:19
  • Altay'a kardeş "TULPAR" geliyor14 Nisan 2018 Cumartesi 07:40
  • Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi...13 Nisan 2018 Cuma 18:19
  • Ruslardan ABD'ye misilleme: Yasaklanıyor13 Nisan 2018 Cuma 18:18
  • Bakanlık NBŞ iddialarını yalanladı!13 Nisan 2018 Cuma 15:03
  • İlk siparişi aldı! Bir örneği daha yok13 Nisan 2018 Cuma 12:58
  • Hükümetten kritik dolar ve petrol açıklaması13 Nisan 2018 Cuma 12:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri