14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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MÜSİAD: Yabancıların yatırım iştahı artıyor

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MÜSİAD: Yabancıların yatırım iştahı artıyor
MÜSİAD Başkanı Kaan, kurlardaki artışın yabancı yatırımlar açısından olumlu sonuç verdiğini söyledi
MÜSİAD: Yabancıların yatırım iştahı artıyor MÜSİAD: Yabancıların yatırım iştahı artıyor MÜSİAD: Yabancıların yatırım iştahı artıyor

 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, döviz kurlarındaki artışın Türkiye'deki fırsatları değerlendirmek isteyenler tarafından yapıldığına dikkati çekerek, "Döviz arttıkça bizim paramızın değeri düşerken, özellikle yabancı yatırım iştahının da arttığını görüyoruz. Bu sayede de daha sonra baktığımız zaman çok ciddi yatırım yaptıklarını da görüyoruz" dedi.

Kaan, Brüksel'de gerçekleştirilen MÜSİAD Belçika Şubesi açılışının gala programı öncesinde, gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdurrahman Kaan, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmayla ilgili, "Bu tür siyasi, dolarla dövizdeki artışların sonucunda özellikle Türkiye'deki fırsatları değerlendirmek isteyenlerin yapmış olduğu bir çalışmalar olarak düşünüyorum. Döviz arttıkça bizim paramızın değeri düşerken, özellikle yabancı yatırım iştahının da arttığını görüyoruz. Bu sayede de daha sonra baktığımız zaman çok ciddi yatırım yaptıklarını da görüyoruz." diye konuştu.

Enflasyonu daha ön planda tutacak önlemler alınması gerektiğine işaret eden Kaan, Türkiye'de üretimin daha fazla artırılması gerektiğini, enflasyon mücadelesi yapıldığı sürece kur etkisinin de azalacağını söyledi.

Abdurrahman Kaan, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 7,4 oranında büyüdüğünü, 2018 yılında bu oranın yüzde 6 civarında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

MÜSİAD'ın ekonomik bir sivil toplum kuruluşu ve iş adamları derneği olarak artık bir sermaye platformu konumuna geldiğini anlatan Kaan, MÜSİAD'ın 10 binin üzerinde üyesi bulunduğunu ve Türkiye Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nda (GSYH) yüzde 25'lik bir paya sahip olduğunu anlattı.

Abdurrahman Kaan, Türkiye'de 86 noktada faaliyet gösterdiklerini, yurt dışında 73 ülkede 194 noktada bulunduklarını ve MÜSİAD'ın ana yapısına ticaret diplomasisini yerleştirdiklerini de dile getirdi.

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