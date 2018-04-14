Sega hayranlarına nostaljik modeli geldi!

Bilgisayar çağı başlamadan önce ortaya çıkan oyun konsolları büyük bir ilgi görüyordu. Bu dönemde konsol üretmeye başlayan Sega, Alex Kidd ve Sonic gibi kahramanlarıyla insanların büyük ilgisini çekmeyi başardı. Hatta o kadar kaliteli oyunlardı ki birçok kişi hala oynamaya devam ediyor.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Sega’dan güzel bir hamle geldi ve içerisi klasik oyunlarla dolu bir konsol üretti. Geçici olarak Mega Drive Mini adıyla isimlendirilen konsollar gelecekte yeni bir isim alacaklar. Belki de Mega Drive Mini konsollarının üretilmesinde, Nintendo’nun küçültülmüş NES ve SNES konsollarıyla yakaladığı başarı Sega için biraz itici güç olmuş olabilir.

Dışarıdan bakıldığında retro bir tasarıma sahip olan konsollar, Sega’nın üretmiş olduğu Mega Drive serisinin 30. yıl dönümünde Japonya’da piyasaya sürülecek. Ancak Amerika ve Avrupa için henüz piyasaya sürülme tarihleri açıklanmadı. Japon firma henüz heyecan verici gelişmelerle ilgili sessizliğini koruyor ve kamuoyuyla çok fazla bilgi paylaşmıyor. 29 Ekim’de piyasaya sunulacak olan konsollar için uzun bir süre bulunuyor. Bu nedenle firma suskunluğunu bozduğunda yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.