14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Denizlerde av yasağı başlıyor

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Denizlerde av yasağı başlıyor
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, denizlerde av yasağının yarın (15 Nisan) başlayacağını belirtti.
Denizlerde av yasağı başlıyor Denizlerde av yasağı başlıyor Denizlerde av yasağı başlıyor

 

Özkaya yaptığı açıklamada, avcılık sezonunun balıkçıların beklediği gibi geçmediğini ancak bölgesel olarak Ege'de bereketli bir sezonun geride kaldığını söyledi. 

Bu sezon küresel ısınmayla birlikte hava sıcaklığındaki değişiklikler nedeniyle balıkların normal büyümelerini tamamlayamadıklarına işaret eden Özkaya, "Göç yolları ve zamanı değiştiği için genel anlamda bereketli bir sezon geçirdiğimiz söylenemez. Hava şartlarındaki değişiklikler, denizkirliliği, şebeke avcılığının önlenememesi, amatör avcıların ticari balıkçılar gibi yakaladığı balıkları pazarlaması ve bunlardaki artış stokların kendini toparlamasını engelliyor. Bu olumsuzlukları gelecek sezon da yaşamamak ve balıkçılığı kazançlı bir sektöre dönüştürebilmek için tüm paydaşlarla sorunları tartışıp, çözüm yollarını bulmamız ve sürdürülebilirliği sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Denizlerde av yasağının yarın başlayacağına dikkati çeken Özkaya, "Umduğunu bulamadıkları bir sezon geçiren balıkçılar yasakla birlikte yeni döneme yeni umutlar ve beklentilerle hazırlanacaklar." ifadesini kullandı.

"Küçük hamsilerin avlanması stoklarımızı azaltıyor"

Özkaya, hamsinin bu sezon geçmiş senelere kıyasla daha az olduğunu, bunun özellikle Gürcistan'daki küçük hamsi avcılığından kaynaklandığını bildirdi. 

Gürcistan kıyılarında 5 santimetre boyundaki hamsilerin de avlandığına dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

"Bu durum Türkiye'nin hamsi stoklarına zarar veriyor. Biz hamsileri 9 santimetreye geldiğinde yakalıyoruz. Gürcistan'da küçük hamsilerin avlanması nedeniyle bizim hamsi stoklarımız azalıyor. Orada 5 santimetreyken yakalanan 80 bin ton hamsi, 9 santimetre boya gelse 400 bin ton oluyor."

Yasa dışı avcılığın sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan Özkaya, bunun kayıt dışılığa ve haksız rekabete yol açtığını dile getirdi. 

Özkaya, kayıt dışılığın avlanma planlarının doğru yapılmamasına da yol açtığını belirterek, üzerinde çalışılan Su Ürünleri Kanun Taslağı'nın bir an önce yasalaştırılmasını istediklerini bildirdi. 

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