14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Selahattin Demirtaş yeni parti mi kuruyor?

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Selahattin Demirtaş'ın hendek konusunda yanıldığını itiraf etmesi yankı uyandırdı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Demirtaş'ın sürpriz açıklamalarını köşesinde yorumladı.
Selahattin Demirtaş yeni parti mi kuruyor?
Selahattin Demirtaş yeni parti mi kuruyor? Selahattin Demirtaş yeni parti mi kuruyor? Selahattin Demirtaş yeni parti mi kuruyor?

Selahattin Demirtaş yeni parti mi kuruyor? Demirtaş bir süredir yargılandığı mahkemelerde "çözüm süreci" dönemi ve sonrasında yaşanan"hendek" çıkmazına ilişkin ilginç açıklamalar yaptı.

Hendeklere karşı çıktığını ve "yanıldığını" da söyleyen Demirtaş'ın "Şunu samimiyetle söylemeliyim; parti içinde herkesle sıcak ilişkiler kurabilen, güçlü bir siyasetçi olduğumu düşünüyordum. Bu konuda yanıldığımı itiraf ediyorum. Böyle olduğunu bilmiyordum ve tahmin de edemedim." sözleri dikkat çekti. İşte bu açıklamaları bugünkü köşesinde değerlendiren Sabah gazetesi Mahmut Övür, şu ifadeleri kullanıyor:

"HDP içinde ise "Acaba yeni bir parti mi kuruluyor?" biçiminde yorumlanıyor. İşin doğrusu ikinci olasılık çok daha ilginç. Çünkü HDP içinde PKK'nın Kürtleri sürüklediği derin hayal kırıklığı yeni bir arayışı zorluyor. İçeride hendek siyasetiyle siyasi başarıyı heba eden, halka ağır bedel ödeten, dışarıda ise Suriye'de ABD emperyalizmi, İran hatta Suriye diktatörü Esad'la kirli ilişki kuran PKK'nın hüsranla bitişe gittiğini herkes görüyor ve sorguluyor. Ama henüz cesaret edip bu gerçeği söyleyen yok. Demirtaş'ın çıkışları buna işaret olarak yorumlanıyor ve şu deniyor: "Demirtaş Kandil'e meydan okuyabilse çok şey değişir."

HENDEKLERE DESTEK VEREN AÇIKLAMALARI DA VAR?
Peki Demirtaş atabilir mi? Kritik soruya ilişkin Mahmut Övür, Demirtaş'ın "güven" vermeyen ve tepki çeken açıklamalarını gündeme getirerek yazısını tamamlıyor:

"Bu soruya henüz net bir cevap verilemiyor. Çünkü Demirtaş'ın şiddet-siyaset ilişkisine yönelik tavrı hâlâ topluma "güven" vermiyor ve samimi bulunmuyor. Şiddete karşı çıkıyor ama o şiddeti yapan PKK'dan hiç söz etmiyor. Mahkemelerde hendek konusunda yanıldığını hatta karşı çıkışına Kürt medyasının bile yer vermediğine değiniyor ama hendeklere destek verdiğine dair de onlarca açıklaması var.
Arkasında 6-8 Ekim vandalizmine yol açan çıkışları var. Hendek sonrası PKK'dan özür dileyen bildiride partisinin imzası var.
Dahası PKK'nın 10 Temmuz 2015'te "devrimci halk savaşı" ilanına desteği var.
Bütün bunlar Doğu cephesinde yeni bir arayış olduğunu ama yeni bir siyasi aktör olmadığını gösteriyor."

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