14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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60 bin işçi alınacak

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60 bin işçi alınacak
900 binden fazla taşeronun kadroya geçmesinden sonra memuriyet vasfı taşımayanlar, emekliliği gelenler ayrıldı. Şimdi kamuya 60 bin işçi alınacak. İşçilerin ücretlerine yüzde 60’ı bulan zam yapılacak.
60 bin işçi alınacak 60 bin işçi alınacak 60 bin işçi alınacak

 

Türkiye devrim niteliğinde bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya geçirilmesi iki aylık bir süreçte tamamlandı. Süreç 2 Nisan itibarıyla bitti. Bu büyük operasyon sonunda 900 binden fazla çalışan kamu işçisi olarak kadroya geçti.

Taşeron şirketlerle bağı kopan işçiler rahat bir nefes aldı. Maaş, izin, emeklik ve tazminatları garanti altına alındı. Böylece kamunun sırtında yük olan taşeron sorunu böylece büyük oranda çözüldü. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyoruz.

ELEMAN AÇIĞI KAPATILACAK

Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde hem sınav hem mülakat hem de güvenlik soruşturmaları birlikte yürütüldü. Tabii burada memur olma sıfatı taşımayanlar elendi. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler de doğal olarak kadroya alınmadı. Ayrıca emekliliği gelenler, vefat edenler, kendi isteğiyle ayrılanlar da oldu.

Sonuçta kamuda bir işçi açığı oluştu. Şimdi bu açık yeni işçi alımlarıyla doldurulacak. Ankara'dan aldığımız bilgilere göre ilk etapta 60 bin işçinin alınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bundan sonra artık taşeron sistemi olmadığı için yeni işçiler de kamu yani sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek. Bu arada bazı işçi alımlarının sözleşmeli statüde olması da düşünülüyor. Eğer bu formül uygulanırsa teknik personel için unvan "Büro görevlisi", yardımcı hizmetler için ise "Destek personeli" şeklinde olacak. Bundan sonra işçi alımlarında da yeni getirilen formül uygulanacak. Alımlarla ilgili duyurular ve yöntemlerle hangi kurumların işçi alacağı yakında açıklanacak.

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