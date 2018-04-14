14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Emekliye Nisan ayı zammı!

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Emekliye Nisan ayı zammı!
Bağ-Kur ve SSK'dan emekli olup kendi işini kuran emekliler, yeni zammına kavuşuyor. Maaşlardaki yüzde 10'luk kesinti Nisan maaşlarında olmayacak. Bu emekliler 87 ile 381 lira arasında gelir artışı elde etmiş olacak.
Emekliye Nisan ayı zammı! Emekliye Nisan ayı zammı! Emekliye Nisan ayı zammı!

 

Emekli olup halen Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin maaşından yapılan yüzde 10'luk Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi 10 Şubat itibariyle kaldırılırken, bu ekstra zam maaşlara yansımaya başladı.

Halen Bağ-Kur kapsamında çalışan memur emeklileri, zammı bu ay aldı. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olup halen Bağ-Kur kapsamında çalışanlar da bu zammı Nisan maaşlarında görecek.

MAAŞ ARTIYOR

SSK ve Bağ- Kur'dan emekli olup kendi işini kuran emekliler, bu yasa sayesinde 87 lira ile 381 lira arasında gelir artışına kavuşacak. Halen en düşük emekli aylığı (Bağ-Kur tarım) 874 lira 19 kuruş. Bu maaşı alan emeklilerden Bağ- Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin eline yüzde 10'luk kesinti nedeniyle 786 lira 77 kuruş geçiyor. Kesinti kalkması sayesinde bu emeklinin eline artık maaşı tam olarak geçecek yani 874 lira 19 kuruş alacak. Böylece emekli 87 lira 42 kuruş gelir artışı elde edecek.

En yüksek emekli maaşı da (SSK) halen 3 bin 814 lira. Bu maaşı alan emeklilerden Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerin eline destek primi kesintisi nedeniyle 3 bin 431 lira 60 kuruş geçiyordu. Kesintinin kalkmasıyla bu emeklinin eline artık her ay 3 bin 814 lira geçecek. Böylece bu emekli 381 lira 40 kuruş gelir artışına kavuşacak. Çalışan emeklilerin yüzünü güldüren düzenleme, 10 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanırken, yayımını takip eden ödeme dönemi başından itibaren yürürlüğe girdi. SSK ve Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı alanların Şubat dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk eden destek primi Mart dönemi aylıklarından kesildi, Nisan döneminde ödenecek aylıklarda bu kesinti yapılmayacak.

BAZI EMEKLİLERE İADE

Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı alanların Şubat dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk eden destek primi Şubat aylıklarından peşin olarak kesildiğinden, bu kişilerin Mart dönemi aylıklarından SGDP kesintisi yapılmadı. Kesintinin kaldırılmasıyla bazı emeklilere iade imkanı doğdu. Emekli Sandığı kapsamında emekli aylıklarını 3 aylık dönemler itibariyle alanlardan, kesintinin kaldırılmasının maaşa yansıdığı döneme ilişkin aylıklarını almış olanlara iade yapılıyor.

YÜZDE 10 KESİNTİ FARKLARI ÖDENİYOR

Kendi işini yapan emeklilerden kesilen SGDP kaldırıldı. Böylece emeklilerin maaşına yüzde 10'luk bir artış yansıdı. Bu ödemeler memur emeklileri için bu ay hesaba yattı. Diğer emekliler ise Nisan ayından itibaren farklarını alacak.

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