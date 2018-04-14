14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Ukrayna'dan Türkiye'ye buğday önerisi

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Ukrayna'dan Türkiye'ye buğday önerisi
Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Chyzhykov, "Bizde buğday var, sizde bunu öğütecek un sanayisi var. Güçlerimizi birleştirip yeni pazarlar için iş birliği yapmalıyız." dedi.
Ukrayna'dan Türkiye'ye buğday önerisi Ukrayna'dan Türkiye'ye buğday önerisi Ukrayna'dan Türkiye'ye buğday önerisi

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Chyzhykov, Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkileri ile 2007'den beri müzakereleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke şirketlerin katma değer oluşturacak alanlarda iş birliğine gittiklerini bildiren Chyzhykov, bu iş birliğine sadece büyük şirketlerin değil, aynı zamanda KOBİ’lerin de dahil olduğunu belirtti.

Chyzhykov, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Stepan Kubiv’in ziyaretinde, Türk yatırımcılarla çeşitli değerlendirme toplantıları yaptıklarını ifade ederek, “Türk yatırımcılardan Ukrayna enerji ve gıda sektörüne yoğun ilgi var. Ukrayna özel sektörü olarak deneyimlerimizi paylaşarak stratejik ortak olmak istiyoruz. Bu iki ülkenin ortak çıkarınadır. Aynı zamanda üçüncü ülkelerde beraber iş yapabiliriz." diye konuştu.

Ukrayna’nın başta buğday olmak üzere tahıl ürünleri üretiminde dünyada söz sahibi olduğunu ifade eden Chyzhykov, şöyle devam etti:

“Bizde buğday var, sizde bunu öğütecek un sanayisi var. Güçlerimizi birleştirip yeni pazarlar için iş birliği yapmalıyız. Ukrayna diğer tarım ürünlerini de üretiyor. Bu üretimde teknolojiye ihtiyacımız var. Türkiye tarımda üreten ülke. Tarımsal ürünlerin nasıl işleneceği konusunda tecrübe sahibi. Ukrayna’da Türkiye için çok iyi bir fırsat var. Türk iş insanları son birkaç yılda 162'den fazla proje geliştirdi. 600 Türk şirketi 2 milyar dolardan fazla Ukrayna'ya yatırım yaptı. Enerji, bilişim ve tarım sektöründeki fırsatları anlatmak için Türkiye’deyiz. Türkler çok girişimci insanlar ve Ukraynalılar olarak Türkleri seviyoruz. Türkiye ile imzalanacak STA konusunda bir denge bulmaya ihtiyacımız var. Her iki ülkeden bu konuda büyük bir istek var. Sanırım 2018’de imzalanacak."

"Büyük fotoğrafı görelim, pastayı büyütelim"

İki ülke ekonomik ilişkilerini değerlendiren Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan da Türk yatırımcılar için Ukrayna'da tarım, yenilebilir enerji, sanayi ve bilişim sektörlerinde önemli fırsatlar olduğunu söyledi.

Ukrayna ile ekonomik ilişkilerde en önemli gündem maddesinin müzakereleri süren STA olduğunu vurgulayan Pehlivan, iki ülke arasında vizelerin kaldırılmasının hem ticarete hem de turizme olumlu yansıdığını söyledi. Pehlivan, "Dolayısıyla STA da böyle bir etki oluşturacaktır. Büyük fotoğrafı görelim, bu pastayı büyütelim. STA'yı bir an önce imzalayalım. Ümit ediyoruz ki bu anlaşma 2018'de imzalanacaktır." dedi.

Pehlivan, Türkiye’nin son 3,5 yılda Ukrayna'ya en fazla yatırım yapan ilk üç ülke arasında olduğunu dile getirerek, iki ülke ekonomik ve siyasi ilişkilerinin tarihin en iyi döneminde olduğunu anlattı. Pehlivan, "Türklere karşı oldukça pozitif bir algı var. Biz Türk firmaları olarak Ukrayna-Türkiye arasında çok daha fazla hava taşımacılığına önem verilmesini istiyoruz.” diye konuştu.

3 bin 500 kişiye istihdam

Onur İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz de Ukrayna'da 15 yıldır inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyette bulunduklarını belirterek, ülkenin her alanda yatırıma açık olduğunu, fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çetinceviz, 500’ü Türkiye’den olmak üzere 3 bin 500 kişiye istihdam sağladıklarını ifade ederek, imzalanacak STA'nın ticari ilişkileri daha ileri seviyeye taşıyacağını vurguladı.

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