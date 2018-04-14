Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur kadınların, çocuklarının okul yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na bir sunum yaptığını belirterek, "İnşallah yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” dedi.
14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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'Yarı zamanlı mesai' geliyor
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