14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Başbakan Yıldırım'dan dolar açıklaması

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Başbakan Yıldırım'dan dolar açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne Son günlerde döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmaya değindi.
Başbakan Yıldırım'dan dolar açıklaması Başbakan Yıldırım'dan dolar açıklaması Başbakan Yıldırım'dan dolar açıklaması

 

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Son günlerde döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu gereken hassasiyetle ve ciddiyetle ele alıyor, alınması gereken ne gibi tedbirler varsa Merkez Bankası, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz.

Faizleri yüzde 10'lara indiren AK Partidir. Gelirlerinin çoğu vergilere verilirken bunu düzelten AK Partidir.  Ekonomiyi ayağa kaldıran, Türkiye'yi 3 kat büyüten Ak Partidir. CHP laf üstüne laf, biz taş üstüne taş koyduk.

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