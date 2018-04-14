14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

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ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki bazı noktalara düzenlediği hava harekatının maliyeti dudak uçuklattı.
Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!
Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı! Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı! Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Bu sabaha karşı ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından Dünya, Suriye'ye düzenlenen harekata kilitlendi.

Askeri uzmanlar bunun bir 'sınırlı hava harekatı' olarak tanımlanması gerektiğinin altını çizerken, operasyonun başarısına ilişkin her iki taraftan farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İlk olarak ABD Savunma Bakanlığı, operasyonun ilk adımının başarılı bir şekilde tamamlandığı ve bugün başka bir harekat düzenlenmeyeceğini açıklarken, koalisyon güçlerince yapılan değerlendirmelerde hedeflerin başarılı bir şekilde imha edildiği kaydedildi.

REJİM: FÜZELERİN ÇOĞUNU İMHA ETTİK

Saldırının ardından batı medyasının aksine Suriye'ye yakın kaynaklar harekatın başarılı olmadığını iddia ederek, Suriye hava savunma sistemlerinin 103 seyir füzesinin 71'ini etkisiz hale getirdiğini savundu.

OPERASYONUN MALİYETİ 240 MİLYON DOLAR

Öte yandan askeri uzmanlar ise, füzelerin maliyeti, uçakların yakıtı ve diğer bazı unsurların da eklenmesiyle operasyonun maliyetinin yaklaşık 240 milyon dolar seviyelerinde olduğunu belirtti.

HER BİRİ 1.6 MİLYON DOLAR

ABD, Suriye’deki hedefleri, Akdeniz’deki gemilerinden attığı Tomahawk füzeleri ile vurdu. Füzelerin her biri 1 milyon 590 bin dolar.Nokta atışı yapabilen ve seyir füzesi sınıfındaki Tomahawk’lar gemi, denizaltı veya karada konuşlu fırlatıcılardan (launcher) atılabiliyor.

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