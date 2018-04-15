15 Nisan 2018 Pazar29 Recep 1439
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Onlara 380 lira ödenecek!

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Onlara 380 lira ödenecek!
Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine göre, bilirkişilere ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 380 lira ödeme yapılacak.
Onlara 380 lira ödenecek! Onlara 380 lira ödenecek! Onlara 380 lira ödenecek!

 

Adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretlerinin belirlendiği "2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarifeye göre, bilirkişilere, icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 190'ar lira ödenecek. Bilirkişiler, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler kapsamında da 190 lira alacak.

Asliye hukuk, asliye ceza, idare ve vergi mahkemelerindeki davalar ile buralarda görülen işlerle ilgili 315'er lira alacak bilirkişilere, aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için de 250 lira ücret verilecek.

Bilirkişilere, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 380 lira ödeme yapılacak.

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinde görülen dava ve işlere ilişkin 400 lira ücret verilecek olan bilirkişilere, Yargıtay ile Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar ve işler için 500 lira ödeme yapılacak.

Ücret artırımı ve indirimi yapılabilecek

Görevlendirmeyi yapan merci, bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi teminde yaşanan güçlüğü, uyuşmazlığın niteliğini, dosya kapsamını, görevlendirme yapılan yere gidilmesi için gereken süreyi, inceleme ve keşif için geçirilen süreyi dikkate alarak ödenecek ücreti artırabilecek.

Öte yandan, görevlendirmeyi yapan merciler, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilecek.

Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılabilecek.

Bilirkişilik Yönetmeliği uyarınca görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilecek.

Ücretler, vergi kesintisi yapıldıktan sonra bilirkişilere ödenecek.

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