15 Nisan 2018 Pazar29 Recep 1439
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15 yıldır su içmiyor!

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15 yıldır su içmiyor!
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ikamet eden ve 15 yıldır su içemediğini belirten Hamit Acer için İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.
15 yıldır su içmiyor! 15 yıldır su içmiyor! 15 yıldır su içmiyor!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde ikamet eden 63 yaşındaki Hamit Acer, 15 yıldır su içmediğini, su içmeye çalıştığında rahatsızlandığını, kustuğunu ve hastanelik olduğunu iddia etmişti. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberi, İl Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi. Acer’in, su içme konusundaki feryadını duyan sağlık müdürlüğü, konuyla ilgilenmeleri için özel bir ekip kurdu. Ekip, bugün Beşağaç köyüne özel bir araçla gelerek, Acer’i Şırnak Devlet Hastanesine getirdi. Burada Uzman Psikiyatr Almila İkra Akgül ve Dahiliye Uzmanı Dr. Büşra Tüven’in muayene ettiği Acer’in tahlilleri yapıldı. Tahlil sonuçları pazartesi günü çıkacak olan Acer, su içebilmek için umutlandı. 

İl Sağlık Müdürlüğü ve tüm yetkililere teşekkür eden Acer, "Beni buraya getirip, doktorları gezdirdiler. Muayene edip, benden ultrason, EKG ve kan tahlillerini aldılar. Herkese teşekkür ediyorum. Sonuçlarım pazartesi günü çıkacak ve yine hastaneye geleceğim” dedi. 

Acer, İHA’ya verdiği röportajında, 15 yıldır su içmediğini belirterek, "Yıllardır çaydan başka bir şey içemiyorum. Eskiden kola ve ayran içiyordum onları da içemez oldum. 63 yaşındayım hangi işi yaparsam yapayım yorulunca bile yine su yerine bir bardak çay içiyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorum, Ramazan ayında biri iftarda ayran ve su içtiğinde zoruma gidiyor. Çok mecbur olduğum zaman nadiren bir bardak ayran içebiliyorum" şeklinde konuştu. 
 

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