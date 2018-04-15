15 Nisan 2018 Pazar29 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:47Güneş 06:19Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:50Yatsı 21:15
    • 24°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 109.604 -0.57
  • Altın: 177,334 0.54
  • Dolar: 4,0940 -0.02
  • Euro: 5,0536 0.04

İşte geleceğin meslekleri

»
Yeni nesil meslekler teknolojiden çıkıyor. Çok değil kısa bir süre sonra e-spor oyunculuğu, veri bilimciliği, 3D yazıcı mühendisliği, robot koordinatörlüğü yeni meslekler arasına katılacak.
İşte geleceğin meslekleri
İşte geleceğin meslekleri İşte geleceğin meslekleri İşte geleceğin meslekleri

 

Çocuklara her zaman sorulan klasik sorulardandır... Büyüdüğünde ne olacaksın? Geçmişte aldığımız cevaplar doktor, avukat, mühendis, öğretmen şeklindeydi... Ama artık yeni nesil bu mesleklere o kadar da ilgi göstermiyor.

Teknolojinin gelişmesiyle yeni meslekler daha fazla ilgi çeker oldu. Bir dönem yazılımcılık, sosyal medya uzmanlığı, genetik mühendisliği popüler olsa da günümüzde çok daha farklı alanlar öne çıkıyor. Artık bugün e-sporoyunculuğu, veri bilimciliği, 3D yazıcı mühendisliği, giyilebilir teknoloji tasarımcılığı gibi meslekleri konuşuyoruz.

Özellikle sınavlara hazırlanan gençlerin de bu yeni mesleklere göre tercih yapmalarında yarar görülüyor.

Yapay zeka, 3D, nesnelerin interneti, büyük veri gibi teknolojiler meslekleri şekillendiriyor.

ROBOT KOORDİNATÖRÜ

Robotlar en fazla beş yıl içerisinde artık hayatımızın her alanında yer alacak. Onları üretimde, satışta ve evlerimizde görüyor olacağız. Bu cihazları takip edecek uzmanların da yetişmesi gerekecek. Bazı üniversiteler bunu şimdiden görerek bu tarz bölümler açmaya bile başladı. Robot koordinatörünün, onların bakım ve tamirini yaparak, yeni yetenekler kazandırması beklenecek.

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLERİ

Yapay zeka ve makine öğrenmesi geleceği şimdiden şekillendirmeye başladı. Makine öğrenmesi mühendisleri ve veri bilimcileri yapay zekanın ayrılmaz iki iş kolu olacak. Yapay zekanın çekirdeğini oluşturan makine öğrenmesi mühendislerine duyulan ihtiyaç, yapay zekanın gelişimiyle artıyor. Görüntü tanıma, ses tanıma, tıp veya siber güvenlik gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler yapay zeka alanında yetişmiş yetkin mühendislere ihtiyaç duyuyor. Bu alanda halihazırda dünyada eleman sıkıntısı çekildiği belirtiliyor.

E-SPOR OYUNCULUĞU

E-spor oyunculuğu meslek haline geliyor. Türkiye’de e-spor, 2000’li yılların başında Counter-Strike ile başladı. 12 milyon kişinin e-spordan haberi var. İzleyici sayısı 8.9 milyon. Bunun 3.5 milyonu sıkı takipçi. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oyuncuların yaş ortalaması 15-26. Günde 13-14 saat oyun oynayarak turnuvalara hazırlanıyorlar. 26-30 yaşına kadar bu işi yapabiliyorlar. Kişiye göre değişse de en az ayda 10 bin TL kazanılıyor. Bir e-sporcunun yılda kazandığı para 200 bin TL’ye çıkabiliyor. Dünyada 2.5 milyon dolara transfer olan da var. E-spor pazarı her anlamda yeni bir ekonomi yaratıyor.

SİBER GÜVENLİK UZMANI

Günümüzün en önemli konularından biri bilgi güvenliği. Siber güvenlik analistleri, bir kuruluşun bilgisayar ağlarını ve sistemlerini korumak için güvenlik önlemlerini koordine ediyor ve uyguluyor. Şirketlerde dijital ürünlerle ilgili müşteri deneyimini geliştirme çabası güden analistler, veri güvenliğinden de sorumlu. Verinin karar verme mekanizmasında önemli bir yeri var. Şirketin büyük datalarını düzenleyip, üst düzeyde korumak önemli bir meslek. Bu alandaki uzmanların işlevi giderek artıyor

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Yeni gelişen ve hayatımızda yer almaya başlayan diğer bir alan. Akıllı bileklikler, içinde akıl olan her tür giyilebilen ürün bunlar arasında. Gelecekte üzerimize giyeceğimiz her şeyde akıl olacağı tahmin ediliyor. Bu ürünleri mühendislerin tek başına geliştirmesi zor görünüyor. Tasarım olarak da ilgi çekici olmaları gerekiyor. Bu alanda tasarımcılara çok ihtiyaç duyulacak.

3D YAZICI MÜHENDİSLİĞİ

Yeni gelişen teknolojilerden. Bu alanda da eleman açığı yaşanıyor. Geleneksel yöntem ve kalıpla üretemeyeceğiniz birçok nesneyi, rahatlıkla 3D yazıcılarla üretmek mümkün oluyor. Bu yazıcılardan anlayan, üretim mühendisliğine ilgi duyan insanlar gelecekte revaçta olacak. Dünyada henüz yeni bir alan. Ülkemizde 3D yazıcı sayısı 8 binler civarında. Bu sayının birkaç yılda 200 binleri bulması bekleniyor. Yerli 3D yazıcı yatırımları da var. Uzmanlara göre, yeni doğan bu pazarda hem geliştirme hem bakım hem de diğer alanlarda eleman ihtiyacı olacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Emekliye yeni maaşEmekliye yeni maaşSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 şeklinde 3 farklı hesap var..
İşte geleceğin meslekleriİşte geleceğin meslekleriYeni nesil meslekler teknolojiden çıkıyor. Çok değil kısa bir süre sonra e-spor oyunculuğu, veri bilimciliği, 3D yazıcı mühendisliği, robot koordinatörlüğü yeni meslekler arasına katılacak.
Onlara 380 lira ödenecek!Onlara 380 lira ödenecek!Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine göre, bilirkişilere ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 380 lira ödeme yapılacak.
Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki bazı noktalara düzenlediği hava harekatının maliyeti dudak uçuklattı.
Başbakan Yıldırım'dan dolar açıklamasıBaşbakan Yıldırım'dan dolar açıklamasıAK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne Son günlerde döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmaya değindi.
'Yarı zamanlı mesai' geliyor'Yarı zamanlı mesai' geliyorBakan Sarıeroğlu milyonlarca kadın memurun ilgilendiren 'yarı zamanlı mesai' çalışmalarına başladıklarını belirtti.
  • Ukrayna'dan Türkiye'ye buğday önerisi14 Nisan 2018 Cumartesi 13:16
  • Emekliye Nisan ayı zammı!14 Nisan 2018 Cumartesi 12:10
  • 60 bin işçi alınacak14 Nisan 2018 Cumartesi 12:09
  • Organik yumurta sahtekarlığı son buluyor!14 Nisan 2018 Cumartesi 12:08
  • Moody's Suudi Arabistan'ın kredi notunu teyit etti14 Nisan 2018 Cumartesi 11:23
  • Bu hafta altın ve döviz kazandırdı14 Nisan 2018 Cumartesi 11:22
  • Denizlerde av yasağı başlıyor14 Nisan 2018 Cumartesi 11:22
  • Sega hayranlarına nostaljik modeli geldi!14 Nisan 2018 Cumartesi 11:21
  • MÜSİAD: Yabancıların yatırım iştahı artıyor14 Nisan 2018 Cumartesi 11:20
  • Mesut Yılmaz'ın oğlu süper teşvikle üretim yapacak14 Nisan 2018 Cumartesi 11:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri