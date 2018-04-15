İşte geleceğin meslekleri

Yeni nesil meslekler teknolojiden çıkıyor. Çok değil kısa bir süre sonra e-spor oyunculuğu, veri bilimciliği, 3D yazıcı mühendisliği, robot koordinatörlüğü yeni meslekler arasına katılacak.

Çocuklara her zaman sorulan klasik sorulardandır... Büyüdüğünde ne olacaksın? Geçmişte aldığımız cevaplar doktor, avukat, mühendis, öğretmen şeklindeydi... Ama artık yeni nesil bu mesleklere o kadar da ilgi göstermiyor.

Teknolojinin gelişmesiyle yeni meslekler daha fazla ilgi çeker oldu. Bir dönem yazılımcılık, sosyal medya uzmanlığı, genetik mühendisliği popüler olsa da günümüzde çok daha farklı alanlar öne çıkıyor. Artık bugün e-sporoyunculuğu, veri bilimciliği, 3D yazıcı mühendisliği, giyilebilir teknoloji tasarımcılığı gibi meslekleri konuşuyoruz.

Özellikle sınavlara hazırlanan gençlerin de bu yeni mesleklere göre tercih yapmalarında yarar görülüyor.

Yapay zeka, 3D, nesnelerin interneti, büyük veri gibi teknolojiler meslekleri şekillendiriyor.

ROBOT KOORDİNATÖRÜ

Robotlar en fazla beş yıl içerisinde artık hayatımızın her alanında yer alacak. Onları üretimde, satışta ve evlerimizde görüyor olacağız. Bu cihazları takip edecek uzmanların da yetişmesi gerekecek. Bazı üniversiteler bunu şimdiden görerek bu tarz bölümler açmaya bile başladı. Robot koordinatörünün, onların bakım ve tamirini yaparak, yeni yetenekler kazandırması beklenecek.

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLERİ

Yapay zeka ve makine öğrenmesi geleceği şimdiden şekillendirmeye başladı. Makine öğrenmesi mühendisleri ve veri bilimcileri yapay zekanın ayrılmaz iki iş kolu olacak. Yapay zekanın çekirdeğini oluşturan makine öğrenmesi mühendislerine duyulan ihtiyaç, yapay zekanın gelişimiyle artıyor. Görüntü tanıma, ses tanıma, tıp veya siber güvenlik gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler yapay zeka alanında yetişmiş yetkin mühendislere ihtiyaç duyuyor. Bu alanda halihazırda dünyada eleman sıkıntısı çekildiği belirtiliyor.

E-SPOR OYUNCULUĞU

E-spor oyunculuğu meslek haline geliyor. Türkiye’de e-spor, 2000’li yılların başında Counter-Strike ile başladı. 12 milyon kişinin e-spordan haberi var. İzleyici sayısı 8.9 milyon. Bunun 3.5 milyonu sıkı takipçi. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oyuncuların yaş ortalaması 15-26. Günde 13-14 saat oyun oynayarak turnuvalara hazırlanıyorlar. 26-30 yaşına kadar bu işi yapabiliyorlar. Kişiye göre değişse de en az ayda 10 bin TL kazanılıyor. Bir e-sporcunun yılda kazandığı para 200 bin TL’ye çıkabiliyor. Dünyada 2.5 milyon dolara transfer olan da var. E-spor pazarı her anlamda yeni bir ekonomi yaratıyor.

SİBER GÜVENLİK UZMANI

Günümüzün en önemli konularından biri bilgi güvenliği. Siber güvenlik analistleri, bir kuruluşun bilgisayar ağlarını ve sistemlerini korumak için güvenlik önlemlerini koordine ediyor ve uyguluyor. Şirketlerde dijital ürünlerle ilgili müşteri deneyimini geliştirme çabası güden analistler, veri güvenliğinden de sorumlu. Verinin karar verme mekanizmasında önemli bir yeri var. Şirketin büyük datalarını düzenleyip, üst düzeyde korumak önemli bir meslek. Bu alandaki uzmanların işlevi giderek artıyor

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Yeni gelişen ve hayatımızda yer almaya başlayan diğer bir alan. Akıllı bileklikler, içinde akıl olan her tür giyilebilen ürün bunlar arasında. Gelecekte üzerimize giyeceğimiz her şeyde akıl olacağı tahmin ediliyor. Bu ürünleri mühendislerin tek başına geliştirmesi zor görünüyor. Tasarım olarak da ilgi çekici olmaları gerekiyor. Bu alanda tasarımcılara çok ihtiyaç duyulacak.

3D YAZICI MÜHENDİSLİĞİ

Yeni gelişen teknolojilerden. Bu alanda da eleman açığı yaşanıyor. Geleneksel yöntem ve kalıpla üretemeyeceğiniz birçok nesneyi, rahatlıkla 3D yazıcılarla üretmek mümkün oluyor. Bu yazıcılardan anlayan, üretim mühendisliğine ilgi duyan insanlar gelecekte revaçta olacak. Dünyada henüz yeni bir alan. Ülkemizde 3D yazıcı sayısı 8 binler civarında. Bu sayının birkaç yılda 200 binleri bulması bekleniyor. Yerli 3D yazıcı yatırımları da var. Uzmanlara göre, yeni doğan bu pazarda hem geliştirme hem bakım hem de diğer alanlarda eleman ihtiyacı olacak.