Emekliye yeni maaş

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammı için enflasyonu takibe aldı. Zam oranının belli olması için ilk 6 aylık enflasyon verisinin belli olması gerekiyor. Ocak-Mart enflasyonun yüzde 2.77 çıkmasının ışığında uzmanlar, ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi yani emeklilerin zam oranı için 'yüzde 4, yüzde 4.5, yüzde 5' şeklinde 3 farklı tahminde bulunuyor.
Hazırlanan tabloya bakan emekliler, bu tahminlere göre yeni maaşları hakkında bilgi sahibi olabilecek. Halen en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 4'lük tahmine göre 973,02, yüzde 4.5'lik tahmine göre 977,70, yüzde 5'lik tahmine göre de 982,38 liraya çıkacak. Halen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4 olarak gerçekleşirse, bu maaş 179,25 lira artışla 4 bin 660 lira 51 kuruşa çıkacak. Zam oranının yüzde 4.5 olması halinde ise en yüksek emekli maaşı 201,65 lira artacak. Temmuz zammı yüzde 5 olursa da 4 bin 481 lira 26 kuruşluk en yüksek maaş, 224,06 lira artışla 4 bin 705 lira 32 kuruş olacak.
15 Nisan 2018 Pazar29 Recep 1439
- Emekliye yeni maaşİşte geleceğin meslekleriMay'den satır arasında dikkat çeken göndermeÜçüncü dünya savaşı mı çıkıyor?S-400 sistemi devreye sokulmadıKim hangi silahı kullandı!Suriye'ye hava operasyonunun şifreleriArap Birliği'nden skandal Türkiye metniTürk ordusunun rüya projesi15 yıldır su içmiyor!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 04:47 Güneş 06:19 Öğle 13:10 İkindi 16:52 Akşam 19:50 Yatsı 21:15
- 24°C Adana
- 19°C Adıyaman
- 16°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 14°C Amasya
- 16°C Ankara
- 28°C Antalya
- 10°C Artvin
- 22°C Aydın
- 12°C Balıkesir
- BIST: 109.604 -0.57
- Altın: 177,334 0.54
- Dolar: 4,0940 -0.02
- Euro: 5,0536 0.04
Emekliye yeni maaş
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 şeklinde 3 farklı hesap var..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Emekliye yeni maaşSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 şeklinde 3 farklı hesap var..
İşte geleceğin meslekleriYeni nesil meslekler teknolojiden çıkıyor. Çok değil kısa bir süre sonra e-spor oyunculuğu, veri bilimciliği, 3D yazıcı mühendisliği, robot koordinatörlüğü yeni meslekler arasına katılacak.
Onlara 380 lira ödenecek!Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine göre, bilirkişilere ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 380 lira ödeme yapılacak.
Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki bazı noktalara düzenlediği hava harekatının maliyeti dudak uçuklattı.
Başbakan Yıldırım'dan dolar açıklamasıAK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne Son günlerde döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmaya değindi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Çamlıca Cami 58 gün sonra ibadete açılıyor
- Bir garip olay! Eşinin kıyafetlerini giyip...
- Sadettin Köpek'e pusu kurmak için otobüs istediler
- Mina Başaran ölmeseydi bugün evlenecekti
- Sözde üst düzey isimler böyle paketlendi!
- Karısını ve amca oğlunu öldürüp intihar etti!
- Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
- Türkiye'nin konuştuğu cinayette mütalaa açıklandı
- Marmaray’daki feci olay intihar çıktı!
- Osmangazi Üniversitesi'nin yeni rektörü Kemal Şenocak oldu!
- 1998'de öldüğünü 2002'de fark etti!
- Yalıya çarpan geminin kaptanı konuştu! Gemi yan dönseydi..
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.