15 Nisan 2018 Pazar29 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:47Güneş 06:19Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:50Yatsı 21:15
    • 20°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 109.604 -0.57
  • Altın: 177,194 -0.08
  • Dolar: 4,0940 -0.02
  • Euro: 5,0536 0.04

İlk kez arenaya çıkıyor!

»
İlk kez arenaya çıkıyor!
Türkiye'nin lider kara aracı üreticilerinden FNSS, PARS 6x6 İZCİ zırhlı aracını yurt dışında ilk kez sergileyecek.
İlk kez arenaya çıkıyor! İlk kez arenaya çıkıyor! İlk kez arenaya çıkıyor!

 

FNSS, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yarın başlayacak ve 19  Nisan'a kadar sürecek Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'nda (DSA 2018), savunma  ihracatında Güneydoğu Asya Bölgesi'ndeki liderliğini vurgulayacak.

YURT DIŞINDA İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

FNSS, bu yıl 12’nci kez katıldığı fuarda, PARS 6x6 İZCİ zırhlı aracını  da ilk kez yurt dışında görücüye çıkaracak. PARS teknolojisi kullanılarak Malezya  için geliştirilip üretilen AV8 GEMPITA 8x8 araçları ise FNSS’nin Malezyalı ortağı  DEFTECH’in standında ziyaretçilerini bekleyecek.

Bölgede Türkiye’nin en büyük savunma ihracatını gerçekleştiren FNSS,  teknoloji transferiyle birlikte Malezya Kara Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan  paletli ve 8x8 tekerlekli zırhlı araçları temin ediyor.

Malezya’nın yanı sıra Filipinler ordusuna hizmet veren ZMA-15 sınıfı  araçlar ve yakın zamanda Endonezya ordusu için geliştirilen orta sınıf tank  KAPLAN MT, FNSS'in bölgedeki güvenilir Türk savunma firması konumunu  güçlendiriyor.

Fuar, Malezya, Pakistan, Endonezya, Filipinler gibi bölge ülkelerinden  üst düzey temsilcilerle görüşme açısından önemli olanaklar sağlıyor.

ÖZEL MAKSATLI TAKTİK TEKERLEKLİ ARAÇ

FNSS'nin yurt dışında ilk kez sergileyeceği PARS 6x6 İZCİ, adını bir  zamanlar Anadolu’da yaşayan sessiz, çevik ve yırtıcı bir leopar türünden alan  PARS ailesinin yeni ürünü olarak geliştirildi.

Keşif ve iç güvenlik harekatları için özel olarak tasarlanan PARS 6x6  İZCİ, yüksek durumsal farkındalık özelliğiyle kullanıcısına stratejik avantajlar  sunuyor.

HEM KARADA HEM SUDA GİDEBİLİYOR

Modern teknolojileri barındıran özel maksatlı taktik tekerlekli araç,  saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor, yüzde 60 dik, yüzde 30 yan eğimde hareket  edebiliyor, 60 santimetre yüksekliğinde dik engel ve 120 santimetre uzunluğunda  hendek geçebiliyor.

Motor yerleşimi ve gözetilen dengeli tasarım sayesinde araç, birbirine  çok yakın aks yüklerine sahip bulunuyor. Bu tasarım yaklaşımı, araca gevşek ve  yumuşak zeminde dahi rahat hareket edebilme, yüksek hızlarda artan yol tutuşu ve  kısa frenleme mesafesi gibi kabiliyetleri kazandırıyor. Amfibi bir araç olan PARS 6X6 İZCİ, suda saatte 8 kilometre hıza  çıkabiliyor.

MAYIN TEHDİTLERİNDEN KORUYACAK

En az 600 kilometrenin üzerinde menzili olan PARS 6X6 İZCİ, patlamaya  ve delinmeye karşı özel önlemler alınmış yakıt tanklarına sahip bulunuyor.

PARS 6X6 İZCİ gövdesi, modüler tasarıma sahip zırh sistemleri  sayesinde kullanıcı tarafından istenilen koruma seviyesine getirilebiliyor. Gövde  formu, karın altı yapısı, taban plakaları ve araç için özel geliştirilen mayın  korumalı koltuklar, personeli yüksek seviye mayın tehdidine karşı koruyacak  şekilde tasarlandı. PARS 6X6 İZCİ koruma seviyesiyle hem personel taşıma amacıyla  üretilen mayın korumalı araçların koruma seviyesine sahip bulunuyor hem de modern  bir zırhlı muharebe aracında beklenen kabiliyetleri bünyesinde barındırıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İlk kez arenaya çıkıyor!İlk kez arenaya çıkıyor!Türkiye'nin lider kara aracı üreticilerinden FNSS, PARS 6x6 İZCİ zırhlı aracını yurt dışında ilk kez sergileyecek.
Türk ordusunun rüya projesiTürk ordusunun rüya projesiTF-2000 Milli Hava Savunma Fırkateyni'nin beyni durumundaki Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar CAFRAD’ın fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanıp platform testleri için Gabya sınıfı bir fırkateynin helikopter pistine montajına başlandı.
Türk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecekTürk askeri sisli havalarda pusuya düşmeyecekTeröristlerin sisli havalardan faydalanarak hain tuzaklar kurması üzerine ODTÜ tarafından Mehmetçik için yerli ve milli kamera üretildi.
Facebook'tan siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarıFacebook'tan siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarıSon dönemde veri skandalı nedeniyle eleştirilen Facebook, siyasi içerikli “reklamları ve sayfaları daha şeffaf hale getirmek” amacıyla yeni kurallar getirildiğini açıkladı.
SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor!SMS yağmuru bugünden itibaren sona eriyor!Türkiye’de kullanıcıların verilerini tutan ve işleyen tüm işletmeler için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum süreci bugün doluyor. Onay için son güne kalan şirketler, gönderdikleri SMS’lerle “izin” istiyor. İzin vermeyenin üyeliği iptal ediliyor.
Google'da isyan! ABD ordusu için çalışmayalımGoogle'da isyan! ABD ordusu için çalışmayalımTeknoloji şirketi Google'un binlerce çalışanı, şirketin, ABD ordusu için geliştirilen bir projede yer almasına tepki gösterdi.
  • Turkcell: Çok yakında milli yapay zeka geliyor04 Nisan 2018 Çarşamba 18:00
  • 'UBAKUSAT' uzayda!03 Nisan 2018 Salı 12:28
  • Cep telefonlarındaki uygulama için kritik uyarı! Derhal durdurun31 Mart 2018 Cumartesi 14:00
  • Düğmeye basıldı! 17'si birden kapanıyor31 Mart 2018 Cumartesi 07:20
  • TÜBİTAK'tan yine Türkiye'de bir ilk!29 Mart 2018 Perşembe 14:41
  • Türk mühendisler geliştirdi! ABD'de kullanılıyor28 Mart 2018 Çarşamba 14:40
  • Korkutan harita! Türkiye'ye düşebilir26 Mart 2018 Pazartesi 14:52
  • Facebook'tan tam sayfa özür!25 Mart 2018 Pazar 23:27
  • Bilgilerinizi korumak için bunlara dikkat edin! Facebook'u 40 milyar dolarlık ceza bekliyor22 Mart 2018 Perşembe 08:45
  • WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'21 Mart 2018 Çarşamba 10:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri