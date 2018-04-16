16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Market devi BİM'in sahibinden kritik hamle

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Market devi BİM'in sahibinden kritik hamle
Türkiye’nin havacılık, uzay ve savunma sanayisine yönelik projelerinde kullanılacak haberleşme sistemlerinin üretimi için bir ortaklık hayata geçirildi.
Market devi BİM'in sahibinden kritik hamle Market devi BİM'in sahibinden kritik hamle Market devi BİM'in sahibinden kritik hamle

Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisindeki lider şirketi TAI, yürüttüğü projelerin kritik bileşenlerinden haberleşme sistemleri için stratejik bir ortaklığa gitti.

Türkiye'nin havacılık, uzay ve savunma sanayisine yönelik projelerinde kullanılacak haberleşme sistemlerinin üretimi için yerli kabiliyetlerin birleştirildiği bir ortaklık hayata geçirildi.
 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), yürüttüğü iddialı projelerdeki yerli çözümleri artırmak için çeşitli girişimlerde bulunuyor.
 
Projelerde görev alacak insan kaynağının yetiştirilmesi için arayışlarını sürdüren TAI, bir yandan da Türkiye'de oluşturulan kabiliyetlerden faydalanmak için farklı iş birliği modellerine başvuruyor.
 
TAI, bu kapsamda, yürüttüğü projelerin kritik bileşenlerinden haberleşme sistemleri için stratejik bir ortaklığa gitti. TAI, MMT Holding AŞ bünyesinde yer alan ve uzun süredir birlikte çalıştığı bilişim şirketi CTech'e ortak oldu.
 
Bu ortaklıkla, ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak üzere havacılık, uzay sanayisi, savunma ve telekomünikasyon alanlarında müşterek çözümler geliştirilecek, üretim, modernizasyon, sistem entegrasyonu ve benzeri alanlarda faaliyet gösterilecek. Söz konusu ortaklıkla bugüne kadar geliştirilen çözümlerin nitelikleri artırılacak.
 
TAI'nin yürüttüğü insansız hava aracı (İHA), Milli Muharip Uçak ve uydu projelerinde bu ortaklıktan çıkacak çözümlerden yararlanılacak.
 
Geliştirme süreleri kısalacak, yerli ürünler artacak
 
CTech, savunma, güvenlik ve ilgili alanlarda yerli ürünler geliştirmek amacıyla faaliyet gösteriyor.
 
Türkiye'nin yurt dışından temin ettiği çeşitli ürün ve hizmetlere karşı özgün çözümler oluşturan CTech, güvenli uydu haberleşme sistemleriyle dikkati çekiyor. Şirket, bu alanda dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu frekans atlamalı uydu haberleşme modemini geliştirme başarısını gösterdi.
 
Şirket, Türkiye'nin ana platform üreticilerine yerli alt sistemler üretme stratejisiyle hareket ediyor. Bu strateji, şirketin özgün ürün sayısını artırırken, savunma, havacılık ve haberleşme sanayilerindeki yerlileştirme hedefine de katkı sağlıyor.
 
TAI ile yapılan ortaklık şirkete geliştirme, test ve ürünleştirme konularında önemli olanaklar sunacak. Böylece ürün geliştirme süreleri kısalacak, daha geniş test olanaklarından yararlanılacak, ürün çeşitliliği artırılacak.
 
Bu ortaklığın doğal sonuçlarından biri de TAI'nin platformlarındaki CTech ürünlerinin sayısının artması olarak ortaya çıkacak.
 
ANKA-S için uydu terminali geliştiriyor
 
Bugüne kadar ithal hava uydu terminallerini kullanan Türkiye, CTech tarafından geliştirilen hava uydu terminaliyle yerli olarak tasarlanan ve üretilen ilk ürüne kavuştu.
 
TAI ile ANKA-S'te kullanılabilecek uydu terminali üzerinde çalışan şirket, ilerleyen dönemde uydu kontrollü İHA'larda önemli bir yerlileştirmeye daha imza atmaya hazırlanıyor.

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