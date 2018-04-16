16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:45Güneş 06:17Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:51Yatsı 21:17
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 109.604 -0.57
  • Altın: 177,379 0.03
  • Dolar: 4,0940 -0.02
  • Euro: 5,0536 0.04

Umre diye Şanlıurfa'ya götürmüşlerdi! Karar verildi

»
Umre diye Şanlıurfa'ya götürmüşlerdi! Karar verildi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde umre yolculuğu için 68 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Umre diye Şanlıurfa'ya götürmüşlerdi! Karar verildi Umre diye Şanlıurfa'ya götürmüşlerdi! Karar verildi Umre diye Şanlıurfa'ya götürmüşlerdi! Karar verildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde umre yolculuğu için 68 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında firmanın Kayseri ve Elbistan'daki yöneticilerinin de bulunduğu 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece mağdurları kutsal topraklara götürme veya paralarının iade edilmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'deki bir firmanın görevlilerince umre  ziyareti için Elbistan ilçesinden 68 kişilik kafileyi kutsal topraklara götürmek  üzere 2 otobüsle yola çıkarıp tekrar ilçeye getirmesinin ardından vatandaşların  şikayetiyle firma yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Firma yöneticilerinden İ.K. ile M.K. Kayseri'de, acente yetkilileri H.G. ile S.Y. de Elbistan'da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Elbistan Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden H.G. ve S.Y. mahkemece serbest bırakıldı. İ.K. ile M.K. ise  mağdur edilen vatandaşların kutsal topraklara götürülmesi veya paralarının iadesi  şartıyla adli kontrol uygulanarak salıverildi.

Kayseri'deki bir firmanın görevlileri, umre ziyareti için Elbistan  ilçesinden 68 kişilik kafileyi kutsal topraklara götürmek üzere 2 otobüsle yola  çıkarmış, Gaziantep ve Şanlıurfa'da dolaştırıldıktan sonra Elbistan ilçesine  getirilmiş, kişi başı 690 dolar verdiğini iddia eden kafiledekiler Emniyet  Müdürlüğüne giderek firma yetkililerinden şikayetçi olmuştu.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Umre diye Şanlıurfa'ya götürmüşlerdi! Karar verildiUmre diye Şanlıurfa'ya götürmüşlerdi! Karar verildiKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde umre yolculuğu için 68 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
15 yıldır su içmiyor!15 yıldır su içmiyor!Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ikamet eden ve 15 yıldır su içemediğini belirten Hamit Acer için İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.
Çamlıca Cami 58 gün sonra ibadete açılıyorÇamlıca Cami 58 gün sonra ibadete açılıyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'de temelleri atılan Çamlıca Cami inşaatında sona yaklaşılıyor.
Bir garip olay! Eşinin kıyafetlerini giyip...Bir garip olay! Eşinin kıyafetlerini giyip...Konya'da tesisatçı Cuma B. , eşi Nefise B.'ye saldırıda bulunduğunu ileri sürdüğü Mehmet Ş.'nin işlettiği marketi, eşinin kıyafetlerini giyip, benzin dökerek kundakladı.
Sadettin Köpek'e pusu kurmak için otobüs istedilerSadettin Köpek'e pusu kurmak için otobüs istedilerDiriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen Sivaslılar, dizideki karakterlerden biri olan 'Saadettin Köpek’e pusu kurmak için belediyeden otobüs istedi.
Mina Başaran ölmeseydi bugün evlenecektiMina Başaran ölmeseydi bugün evlenecektiİran’da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran ölmeseydi bugün nişanlısı Murat Gezer ile evlenecekti. Mina Başaran’ın düğün gününde annesi kabrini ziyaret etti.
  • Sözde üst düzey isimler böyle paketlendi!13 Nisan 2018 Cuma 18:20
  • Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan çarpıcı tespitler13 Nisan 2018 Cuma 12:00
  • Karısını ve amca oğlunu öldürüp intihar etti!13 Nisan 2018 Cuma 10:36
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar13 Nisan 2018 Cuma 09:00
  • Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler13 Nisan 2018 Cuma 08:33
  • Türkiye'nin konuştuğu cinayette mütalaa açıklandı12 Nisan 2018 Perşembe 23:38
  • Marmaray’daki feci olay intihar çıktı!12 Nisan 2018 Perşembe 14:46
  • Osmangazi Üniversitesi'nin yeni rektörü Kemal Şenocak oldu!12 Nisan 2018 Perşembe 14:05
  • 1998'de öldüğünü 2002'de fark etti!12 Nisan 2018 Perşembe 14:03
  • Yalıya çarpan geminin kaptanı konuştu! Gemi yan dönseydi..12 Nisan 2018 Perşembe 13:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri