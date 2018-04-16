16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:45Güneş 06:17Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:51Yatsı 21:17
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 109.604 -0.57
  • Altın: 177,379 0.03
  • Dolar: 4,0940 -0.02
  • Euro: 5,0536 0.04

Türkiye'den Putin'e operasyon öncesi mesaj

»
ABD, Fransa ve İngiltere’nin Esad rejimine yönelik operasyonu öncesinde Ankara yoğun diplomasi trafiği yaşamıştı.
Türkiye'den Putin'e operasyon öncesi mesaj
Türkiye'den Putin'e operasyon öncesi mesaj Türkiye'den Putin'e operasyon öncesi mesaj Türkiye'den Putin'e operasyon öncesi mesaj

Ankara taraflar, özellikle ABD ve Rusya arasında “arabulucu mu” sorusu gündeme gelmişti. Ankara “arabulucu” iddiasına ne “evet” ne de “hayır” demişti. Operasyon sonrası Ankara’nın rolü netleşmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre Ankara taraflara hem itidal tavsiye etti, hem de batılı ülkelerin yani ABD, Fransa ve İngiltere’nin mesajlarını RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin’e iletti.

Süreçte görüşmeler sadece devlet başkanları düzeyinde yapılmadı. Hemen her düzeyde taraflarla irtibat sağlandı. Batının Söz konusu mesajı “Hedef Rusya değil, kimyasal silah kullanan Şam Rejimi. Rusya ile sıcak çatışma istemiyoruz” idi.

Ankara bu mesajı Putin’e operasyon öncesi iletti. Ancak adına yine de “arabulucu” demedi çünkü her ihtimale karşı ihtiyatlı davranmayı seçti.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye'den Putin'e operasyon öncesi mesajTürkiye'den Putin'e operasyon öncesi mesajABD, Fransa ve İngiltere’nin Esad rejimine yönelik operasyonu öncesinde Ankara yoğun diplomasi trafiği yaşamıştı.
Selahattin Demirtaş yeni parti mi kuruyor?Selahattin Demirtaş yeni parti mi kuruyor?Selahattin Demirtaş'ın hendek konusunda yanıldığını itiraf etmesi yankı uyandırdı. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Demirtaş'ın sürpriz açıklamalarını köşesinde yorumladı.
Kılıçdaroğlu’ndan operasyonla ilgili ilk açıklamaKılıçdaroğlu’ndan operasyonla ilgili ilk açıklamaCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Suriye’ye yapılan operasyon ile ilgili ilk yorumunda yine Suriye rejiminden tavır alarak "Esed'i neden düşman ilan ettik?" dedi.
Mahir Ünal: Operasyon bilgisi bize de verildiMahir Ünal: Operasyon bilgisi bize de verildiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye'ye yapılan saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.
İngiltere'den Rumlara: FIR hattını verin!İngiltere'den Rumlara: FIR hattını verin!ABD'nin Suriye'ye olası saldırısına katılmaktan yana karar alan İngiliz hükümeti, Güney Kıbrıs'taki üslerini kullanma işareti verdi.
Yunanistan'dan muhtemel Suriye operasyonu kararı!Yunanistan'dan muhtemel Suriye operasyonu kararı!Yunanistan, ABD’nin olası Suriye operasyonuna katılmayacağını açıkladığı bildirildi. Almanya ve İtalya da muhtemel operasyona katılmayacaklarını duyurmuştu.
  • Trump ve Putin ile ne konuştuğunu açıkladı! Videoyu Putin’e gönderdim13 Nisan 2018 Cuma 15:40
  • AK Parti'de 100 bin imza için 3 formül!13 Nisan 2018 Cuma 12:55
  • Trump, ekibiyle görüştü! Beyaz Saray: Karar yok!13 Nisan 2018 Cuma 00:05
  • Kurtulmuş: Ağır bir vekalet savaşları dönemindeyiz12 Nisan 2018 Perşembe 23:51
  • CHP'den İYİ Parti'ye ziyaret12 Nisan 2018 Perşembe 11:40
  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkıyor mu?12 Nisan 2018 Perşembe 11:20
  • Başbakan Yıldırım'dan ABD-Rusya restleşmesine yorum11 Nisan 2018 Çarşamba 15:49
  • Bomba iddia! Mansur Yavaş CHP'yi reddetti işte yeni partisi11 Nisan 2018 Çarşamba 15:40
  • Avrupa’yı uyardı! Erdoğan’ın elinde fare oldunuz11 Nisan 2018 Çarşamba 13:00
  • Sezgin Tanrıkulu terörle ilişkilendirilmekten şikayetçi11 Nisan 2018 Çarşamba 12:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri