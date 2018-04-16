Türkiye'den Putin'e operasyon öncesi mesaj

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Esad rejimine yönelik operasyonu öncesinde Ankara yoğun diplomasi trafiği yaşamıştı.

Ankara taraflar, özellikle ABD ve Rusya arasında “arabulucu mu” sorusu gündeme gelmişti. Ankara “arabulucu” iddiasına ne “evet” ne de “hayır” demişti. Operasyon sonrası Ankara’nın rolü netleşmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre Ankara taraflara hem itidal tavsiye etti, hem de batılı ülkelerin yani ABD, Fransa ve İngiltere’nin mesajlarını RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin’e iletti.

Süreçte görüşmeler sadece devlet başkanları düzeyinde yapılmadı. Hemen her düzeyde taraflarla irtibat sağlandı. Batının Söz konusu mesajı “Hedef Rusya değil, kimyasal silah kullanan Şam Rejimi. Rusya ile sıcak çatışma istemiyoruz” idi.

Ankara bu mesajı Putin’e operasyon öncesi iletti. Ancak adına yine de “arabulucu” demedi çünkü her ihtimale karşı ihtiyatlı davranmayı seçti.