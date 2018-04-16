16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:45Güneş 06:17Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:51Yatsı 21:17
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 109.604 -0.57
  • Altın: 177,379 0.03
  • Dolar: 4,0940 -0.02
  • Euro: 5,0536 0.04

Trafikte yeni dönem! Tüm araçlara takılacak

»
Akıllı takip sistemiyle sürücü davranışları araçtan incelenecek. Araç mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda sistem uyarı verecek.
Trafikte yeni dönem! Tüm araçlara takılacak
Trafikte yeni dönem! Tüm araçlara takılacak Trafikte yeni dönem! Tüm araçlara takılacak Trafikte yeni dönem! Tüm araçlara takılacak

Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'de sürücü davranışlarından kaynaklı trafik kazaları ve trafikte kilitlenmeye neden olan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla akıllı takip sistemlerini devreye almaya hazırlanıyor.

Yazılımı yerli ve milli olan akıllı takip sistemiyle sürücü davranışları araç içinden incelenecek.

Şoförü araç mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda hem uyaracak olan sistem aynı zamanda denetimi de sağlayacak. Sürücü davranışlarında hatalı durumlar kayıt altına alınırken elde edilen veriler özel bir veri merkezinde toplanarak anında Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Olası bir trafik kazasında, kazaya neden olan durumlar da anında tespit edilecek. Öncelikle toplu taşıma ve ticari araçlarda uygulamaya alınacak sistem, ardından Türkiye'deki tüm motorlu taşıtlarda devreye alınacak. TBMM Ulaştırma Komisyonu sözcüsü Mustafa Ilıcalı, projenin Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, üniversiteler, İç İşleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde geliştirildiğini söyledi.

KAZALAR % 50 DÜŞECEK

Projenin prototipi yapıldığını, raporlarının yazılmaya başlandığını aktaran Ilıcalı, "Raporların tamamlanasıyla birlikte biz bu uygulamanın yasayla zorunla hale getirilmesi için meclise taşıyacağız. Bu projeyle birlikte sürücüden kaynaklı trafik kazaları ve trafik sorunları yüzde 50 oranında düşecek" dedi. Projenin öncelikle ticari ve toplu ulaşım araçlarında devreye alınacağını aktaran Ilıcalı, ardından tüm taşıtlarda uygulamaya konulacağı bilgisini verdi.

FETÖ VE BÜROKRASİYE TAKILDI

Kazaların büyük bölümünün sürücü davranışlarından meydana geldiğini belirten Ilıcalı, "Bizim bunu takip etmemiz ve denetlememiz gerekiyor. Bu nedenle bu projeyi devreye aldık. Bu akıllı denetim sistemleriyle sürücünün oto kontrolünü sağlamasını hedefliyoruz" dedi. Projenin ilk prototipinin 2011 yılında geliştirildiğini ancak, ilk 2012-2013 arasında dönemin FETÖ'cü bürokratları tarafından engellendiğini belirten Ilıcalı, "FETÖ terör örgütü, trafik ise bir terör… Biz örgütle mücadelemizi sürdürürken trafik sorununu da kaldırmak için bir an önce düğmeye basmalıyız" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trafikte yeni dönem! Tüm araçlara takılacakTrafikte yeni dönem! Tüm araçlara takılacakAkıllı takip sistemiyle sürücü davranışları araçtan incelenecek. Araç mesafesi, trafik ışığı ihlali, aşırı hız, hatalı sollama gibi durumlarda sistem uyarı verecek.
Türkiye'den tarihi adım! Bor ile üretilecekTürkiye'den tarihi adım! Bor ile üretilecekEti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, dünya rezervinin yüzde 73’ü Türkiye’de bulunan bor madeniyle ilgili yeni projeleri anlattı. Keleşer, bor katkılı gübre üreterek kahve diyarı Brezilya ve Kolombiya’ya satmayı hedeflediklerini söyledi...
Market devi BİM'in sahibinden kritik hamleMarket devi BİM'in sahibinden kritik hamleTürkiye’nin havacılık, uzay ve savunma sanayisine yönelik projelerinde kullanılacak haberleşme sistemlerinin üretimi için bir ortaklık hayata geçirildi.
Emekliye yeni maaşEmekliye yeni maaşSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 şeklinde 3 farklı hesap var..
İşte geleceğin meslekleriİşte geleceğin meslekleriYeni nesil meslekler teknolojiden çıkıyor. Çok değil kısa bir süre sonra e-spor oyunculuğu, veri bilimciliği, 3D yazıcı mühendisliği, robot koordinatörlüğü yeni meslekler arasına katılacak.
Onlara 380 lira ödenecek!Onlara 380 lira ödenecek!Resmi Gazete'de yayımlanan ücret tarifesine göre, bilirkişilere ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 380 lira ödeme yapılacak.
  • Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!14 Nisan 2018 Cumartesi 14:30
  • Başbakan Yıldırım'dan dolar açıklaması14 Nisan 2018 Cumartesi 13:48
  • 'Yarı zamanlı mesai' geliyor14 Nisan 2018 Cumartesi 13:48
  • Ukrayna'dan Türkiye'ye buğday önerisi14 Nisan 2018 Cumartesi 13:16
  • Emekliye Nisan ayı zammı!14 Nisan 2018 Cumartesi 12:10
  • 60 bin işçi alınacak14 Nisan 2018 Cumartesi 12:09
  • Organik yumurta sahtekarlığı son buluyor!14 Nisan 2018 Cumartesi 12:08
  • Moody's Suudi Arabistan'ın kredi notunu teyit etti14 Nisan 2018 Cumartesi 11:23
  • Bu hafta altın ve döviz kazandırdı14 Nisan 2018 Cumartesi 11:22
  • Denizlerde av yasağı başlıyor14 Nisan 2018 Cumartesi 11:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri