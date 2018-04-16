16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Uzaya giden Tesla'da yerli parça!

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Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Elon Musk’ın Mars’a gönderdiği 100 km’e hıza çıkabilen yeni Tesla elektrikli otomobilde Türk otomotiv yan sanayinin de katkısı olduğu ortaya çıktı.
Uzaya giden Tesla'da yerli parça! Uzaya giden Tesla'da yerli parça! Uzaya giden Tesla'da yerli parça!

Otomotiv yan sanayinin Güney Kore'li devi Mando’nun yüzde 50 ortak olduğu Maysan Mando, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli direksiyonu üretmek için 120 milyon dolarlık yatırıma başlıyor. Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, “Bakanlıktan destek aldık. TAYSAD’da yaptığımız analize göre Türkiye şu anda yerli otomobilin yüzde 80’ini yapacak altyapıya sahip. Projemizle bu oran yüzde 85’e çıkacak” dedi.

Şirket, 1969 yılında Maysan adıyla Türkiye’de amortisör üretimi yapan ilk şirketlerinden biri olarak kurulduktan sonra, 1997 yılında Güney Kore’li Mando Corporation ile yapılan yüzde 50 ortaklık anlaşmasıyla Maysan Mando adını aldı. 70’den fazla ülkeye ihracat yapan Maysan Mando, Tofaş, Ford Otosan, Renault gibi dünya devi otomotiv firmalarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin amortisörlerini de üretiyor. Geçtiğimiz birkaç yılda yaptığı yatırımlarla cirosunu iki katından fazla artıran Maysan Mando bu yıl 400 milyon TL ciroya ulaşarak Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasına girmeyi planlıyor. Yücetürk, “Şu anki göstergeler bu hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor” dedi.

Yücetürk, Mars'a giden Tesla aracının amortisör parçalarından birinin de Maysan Mando'da üretildiğini söyledi.

Amerikalı Elon Musk’ın direksiyona bir manken astronot yerleştirerek Mars’a gönderdiği 100 km’e hıza çıkabilen yeni Tesla  elektrikli otomobilde Türk otomotiv yan sanayinin de katkısı olduğu ortaya çıktı. Maysan Mando, uzaya gönderilen Tesla’nın amortisör parçalarından birini üretti. Anıl Yücetürk, “7 milyar dolar ciroya sahip Mando Grubu, Tesla’nın otonom araçlarının en önemli tedarikçilerinden. Uzay’a gönderilen Tesla’nın 4 amortisörünü de Mando üretti. Türkiye’deki fabrika dahil 24 ayrı Mando fabrikasında Mars’a giden Tesla aracı için amortisör ve diğer fren araçları için gereken parçaların alt komponentleri üretildi ve Amerika’da Mando fabrikasına gönderildi. Maysan Mando olarak biz amortisörün önemli komponentlerinden biri olan milini ürettik” dedi.

İLK YERLİ ELEKTRİKLİ DİREKSİYONUNU ÜRETECEK

Güney Koreli Mando, elektrikli direksiyon üretimi için de fabrika lokasyonunu Türkiye olarak belirledi. Sadece Maysan Mando tarafından üretilecek elektrikli direksiyonlar buradan tüm dünyaya ihraç edilecek. Önümüzdeki günlerde detayları açıklanacak projede fabrika yatırımı TAYSAD Organize Sanayi Bolgesi’nde (TOSB) ya da Bursa’da olacak. Proje ile elektrikli direksiyonda Türkiye’de ilk yerli üretimi gerçekleştireceklerini vurgulayan Yücetürk, “Şu anda Türkiye’de kullanılan tüm elektrikli direksiyonlar Çek Cumhuriyeti ya da Polonya’dan geliyor. Avrupa Birliği’ne ihraç edilen tüm araçlarda bu sistemin zorunlu 120 dolar yatırım bedeli olan bu fabrika ile 350 milyon dolarlık cari açığı kapatmış olacağız” dedi. Yerli elektrikli direksiyonlar için bazı firmalarla anlaşmaların imzalandığını birçoğu ile de görüşme halinde olduklarını belirten Yücetürk, 2019’a kadar yatırımın tamamlanmış olacağını ve toplam ciroya 150 milyon dolarlık katkı yapacağını belirtti. Yücetürk 2019 sonunda ilk sevkiyatın Hyundai Assan’a yapılacağını söyledi.

İSTİHDAMI İKİYE KATLAYACAK

Elektrikli bir otomobilde direksiyonun da elektrikli olması gerektiğini hatırlatan Yücetürk, elektrikli olması planlanan yerli marka otomobil projesinde yer almayı amaçladıklarını belirterek, “Biz bu üretimimiz sayesinde yerli otomobilde elektrikli direksiyon sistemini de yerlileştirmiş olacağız. Aksi halde bunu yurt dışından almak zorunda kalacaktık. TAYSAD’da bir analiz yaptık. Şu anda yerli otomobilin yüzde 80’ini Türkiye’de yapacak altyapıya sahibiz. Bizim bu son üretimimizle bu oran yüzde 85’e çıkacak. Bu proje için tedarikçilerimizi de yerlileştirmeye yönelik çalışmalara başladık. Ekonomi Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Bakanlıklarımızdan büyük destek aldık ve onların da desteği ile bu yatırımı hayata geçiriyoruz. Bu proje Türkiye’deki tedarikçi portföyünü çok daha geliştirecek. Elektrikli direksiyonun en önemli iki parçası var. Biri elektronik ünite diğeri ise motor. Motoru da yerlileştirmek için görüşmeler yapıyoruz” dedi. Yücetürk ayrıca yeni yatırımla 500 olan istihdamlarının 1000’i geçeceğini söyledi.

SATIŞ SONRASI HİZMETTE TÜRKİYE MERKEZ OLUYOR

Anıl Yücetürk, satış sonrası hizmet konusunda Türkiye’de ilk sırada yer aldıklarını vurgulayarak, “Bu yıl satış sonrası hizmet tarafında hedefimiz 2 milyon adede ulaşmak. Zaten 2.8 milyonluk bir pazar var. Ford otosan, Ford Trucks, Tofaş, Renault ve Hyundai’ye direkt olarak ürün sevk ediyoruz. Bunun yanı sıra Otokar ve Temsa da önemli müşterilerimiz arasında” dedi. Türkiye’de satış sonrası hizmetlerden sorumlu olan yöneticinin,tüm Avrupa’dan sorumlu satış sonrası hizmet biriminin başına getirildiğini açıklayarak, “Böylece Mando’nun ürettiği her türlü ürünü bütün Avrupa’da yaymak ve dağıtmak Maysan Mando üzerinden devam edecek. Oradan 100 milyon dolara yakın bir ciro bekliyoruz. 2024 yılında 650 milyon dolarlık ciroya sahip bir şirketler grubu olacağımızı öngörüyoruz” dedi.

FABRİKA ENDÜSTRİ 4.0’A GEÇTİ

Maysan Mando’nun, Polonya’da üretilen bütün amortisör ürünlerini de Türkiye’ye transfer etme kararı aldığını açıklayan YüceTürk, “Audi, Mercedes ve BMW ve GM’in oradaki ürünlerini Türkiye’ye getirip, buradan ihracatını yapacağız” dedi. Yücetürk, bu sene gerçekleştirdikleri önemli dijital yatırımları hayata geçirerek endüstri 4.0’a geçiş yaptıklarının da altını çizdi.

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