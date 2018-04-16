16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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'Suriye' uyarısı: Tuzağa düşüp fiyat kırmayın

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turizm sektörüne çağrıda bulunarak ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik yaptığı operasyonun ardından fiyat kırmamalarını istedi.
'Suriye' uyarısı: Tuzağa düşüp fiyat kırmayın
'Suriye' uyarısı: Tuzağa düşüp fiyat kırmayın 'Suriye' uyarısı: Tuzağa düşüp fiyat kırmayın 'Suriye' uyarısı: Tuzağa düşüp fiyat kırmayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik yaptığı operasyonun ardından bazı acente ve tur operatörlerinin fiyat indirimi iddialarıyla ilgili, "Bazı tur operatörleri ve acenteler fiyat kırmak için algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Kesinlikle hiçbir otelci bu tuzağa düşmesin, fiyat kırmasın, fiyat indirimine gitmesin" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Bazı tur operatörleri ve acenteler fiyat kırmak için algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Kısa süreli bir operasyon ve bizim sınırlarımızın çok ötesinde yapılan bir operasyondur. Bizim sınırlarımızla alakası yoktur. Kesinlikle hiçbir otelci bu tuzağa düşmesin, fiyat kırmasın, fiyat indirimine gitmesin" dedi.

Acentalara da seslenen Bakan Çavuşoğlu, "Fırsatı ganimete çevirmeyin. Acentalar fırsatı ganimet bilmesin. Birkaç saat süren askeri operasyonun etkisi de kısa sürer. Bu yıl turist rekoru kıracağız inşallah" diye konuştu.

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