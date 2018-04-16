16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Batman'da katliam gibi kaza! 6 ölü 5 yaralı

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Batman'da katliam gibi kaza! 6 ölü 5 yaralı
Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Batman'da katliam gibi kaza! 6 ölü 5 yaralı Batman'da katliam gibi kaza! 6 ölü 5 yaralı Batman'da katliam gibi kaza! 6 ölü 5 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Batman- Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Batman merkeze bağlı Kösetarla köy yolu kavşağında Agit Tarhan (26) yönetimindeki 72 BB 649 plakalı otomobil, Beşiri ilçesi yönünden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 72 BC 663 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Agit Tarhan ile Turan Görnü olay yerinde yaşamını yitirdi. Aralarında çocukların da bulunduğu 9 yaralı ise hastanelere kaldırıldı.  Yaralılardan Hicran (25), Emine ve Mustafa Görnü (5) ile Helin Tanış (16), gece ve sabah erken saatlerde tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi. Yaralı 5 kişinin ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 
 

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