16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İlk defa 1 trilyon dolara ulaşacak

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Global Girişimcilik Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız reformlar ile ülkemize sınıf atlattık. Sadece 2006 yılından 2017 yılına kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş bir ülkedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İlk defa 1 trilyon dolara ulaşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İlk defa 1 trilyon dolara ulaşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İlk defa 1 trilyon dolara ulaşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İlk defa 1 trilyon dolara ulaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Global Girişimcilik Kongresi'nde konuştu. "Türk milletinin dünyada girişimcilik ruhu en güçlü toplumlardan biri olduğuna inanıyorum" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

HER ŞEYİ SIFIRDAN İNŞA EDERİZ

Biz aynı zamanda maalesef her işimizi el yordamı ile yapma, her şeyi sıfırdan inşa etme alışkanlığı olan da bir milletiz. Her konuda olduğu gibi girişimcilik hususunda da çok ciddi bir birikim var. Bu birikimi değerlendirmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Ben bu kongreyi bir milat olacağına inanıyorum. Geçtiğimiz 15 yılda yaptığımız reformlar ile ülkemize sınıf atlattık. Sadece 2006 yılından 2017 yılına kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş bir ülkedir. 2013 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılara rağmen elde edildiğinin unutulmaması alzım. Bu dönemi geçirebilmiş olsaydık, uluslararası yatırım rakamlarını ikiye ya da üçe katlayabilirdik. Bir başka önemli yanı da, yatırımlar dünyadaki tüm yatırımlar içerisinde örneklemede ilk 10'a giren yatırımlar var. İşte şu an bunlardan en önemlisi bu yıl sonuna doğru açılışını yapacağımız havalimanımız. İlk açılış itibarıyla yıllık yolcu potansiyeli 90 milyon olacak, 2023'te de ikincie tabı bitecek ve 150 milyon hatta 200 milyona kadar yıllık yolcu kapasitesine ulaşabilecek.

BİZ BİR UFUK AÇTIK

Biz, ufuk açtık ama girişimcilik ruhunu verdiğimiz girişimcilerimizi teşvik ettiğimiz, onlara adımı attırdığımız 5 tane girişimcimizi bir araya getirmek suretiyle onlar yaptı. Biz göreve geldiğimiz de biz devlet olarak tüccarlık yapmayacağız artık ticaretin içerisinde olmayacağız. Bu alanı tamamıyla girişimcilerimize bırakıp, onlar vasıtasıyla büyümeyi sürdüreceğiz. Yüzde 7.4'lük büyüme ile G20'de birinci sırada, OECD'de ikinci sırada yer aldık. Türkiye'nin büyüme başarısı daha da iyi anlaşılacaktır.Kamu ve özel sektör yatırımlarının tutarı ilk defa 1 trilyon lirayı aşacak. Bu da 4 katlık bir artışa denk geliyor. Bu nereden nereye göstermesi bakımından çok önemli. Bugün Türkiye GSMH bakımından dünyanın 17. sırasında yer alan büyük bir ekonomi. Burada güven ve istikrar var.

36 MİLYON TURİST HEDEFİ

Kendi girişimcimiz üçüncü dünya ülkelerinde kendilerine pazar bulma imkanı yakaladılar. Turist sayımız 13 milyondan 36 milyon gelirimiz ise 26.3 milyar seviyesine çıktı. Turizmde darbe girişimleri sebebiyle sıkıntılar yaşadık ama onları da aştık. Bu yıl turizmde beklentimiz çok yüksek turist sayısında 36 milyonu yakalayabiliriz. Şu an özellikle ciddi manada başka işaretler geliyor.

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