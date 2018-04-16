Bu festivale gelenlere konut hediye

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 9-13 Mayıs'ta 3'üncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Yenikapı Meydanı'ndaki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Borsa İstanbulYönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran katıldı.

BU YIL USTALIK DÖNEMİ OLACAK

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, bu yıl sponsorlukta üçüncü yılları olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Etnospor Kültür Festivali'nde ilk yıldan itibaren beklenenin üzerinde bir başarı yakaladık. Geçtiğimiz yıl yüksek, 1 milyona ulaşan bir katılım gördük. Bu yıl Borsa İstanbul açısından ustalık dönemi olacak. Etkinliklerde sermaye piyasalarını, kurumumuzun ürünlerini derinleştirmeye fırsat olacak. Hükümetimizin önceliği İstanbul'u bir finans merkezi yapmak. Etnospor'a baktığımızda, geçmişin ihtişamını geleneksel spor dallarında nasıl günümüze taşıyoruz ve oradaki güzellikleri yakalıyorsak, İstanbul'un da finans ve ticaret tarafında tarihin tüm dönemlerinde merkez olduğunu görüyoruz.



Günümüzde hak ettiği noktadan biraz uzaklaştığını ama bu tür etkinlikler ve derinleşmelerle İstanbul'un finans alanında dünyanın en önemli merkezlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Etnospor, milyonu aşan katılımcısıyla borsa ve sermaye piyasaları için bir fırsat. En temel sıkıntımız, kendimizi geniş kitlelere anlatmakta zorlanıyoruz. Bu tür ailelerin, gençlerin katıldığı aktivitelerde finans tarafındaki ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz."



Bu yıl etkinliğe çok daha aktif katılacaklarını belirten Karadağ, inovatif ürünlerle bu yıl katılımcılara ev sahipliğinin ilk nüvesini dağıtacaklarını söyledi.

KONUTLARIN BİR KISMINI HEDİYE EDECEĞİZ



Karadağ, devamla şunları kaydetti:



"Borsamızdan TOKİ iş birliği ile konut sertifikası dağıtıyoruz. Belki de Etnospor Kültür Festivali'ne gelen katılımcıların büyük bir kısmına konutlarının bir kısmını belki hediye edeceğiz, ekonomimizin büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunacağız, bunun altyapısını hazır etmiş olacağız. Hedefimiz, en az gelen konuklara hediyelerle, sermaye piyasaları ürünleriyle tanışma fırsatı vermek."