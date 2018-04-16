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Kılıçdaroğlu: Osmanlı olsa ben okuyamayacaktım

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Kılıçdaroğlu: Osmanlı olsa ben okuyamayacaktım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Osmanlı’nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı, fırsat eşitliğini, eğitimi, aydınlanmayı getirdi." dedi.
Kılıçdaroğlu: Osmanlı olsa ben okuyamayacaktım Kılıçdaroğlu: Osmanlı olsa ben okuyamayacaktım Kılıçdaroğlu: Osmanlı olsa ben okuyamayacaktım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Osmanlı’nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı, fırsat eşitliğini, eğitimi, aydınlanmayı getirdi” derken, iktidar olmaları halinde eğitimde yapacakları icraatları da sıraladı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında, 7 kardeşten üniversiteye gidenin sadece kendisinin olduğunu da hatırlattı. 

"OSMANLI'NIN VARLIĞINDA BEN OKUYAMAYACAKTIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balçova Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği tarafından Köy Enstitüleri’nin 78. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen “Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek” konulu sempozyuma katıldı. Anadolu’nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğduğunu, 7 kardeşten üniversiteye gidenin sadece kendisinin olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bana bu fırsatı sağlayan cumhuriyete ve onun kurucusuna yaşamım boyunca hep minnet duydum. Osmanlı’nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı, fırsat eşitliğini, eğitimi, aydınlanmayı getirdi” diye konuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca, iktidar olmaları halinde eğitimde yapacaklarını tek tek sıraladı. 

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