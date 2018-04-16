Tarlaların borsada alınıp satılabilmesi üzerine çalışmalar sürüyor.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Tarım arazilerinin borsaya kote edilmesi üzerine çalışıyoruz." dedi.
Karadağ, Şubat ayında "Orman Bakanımızla bir toplantı yapacağız, 'tarlaları borsaya alabilir miyiz?' demişti.
O tariteki açıklamasında Karadağ, "Üç-beş dönüm tarlanın sahipliğini birkaç günde değiştirebilirsek, mülkiyet hakkını, çok iyi bir iş yapmışız diyoruz. Borsada bırakın ikinci el otomobil, araziyi, içindeki evi, arazisi ile otomobil fabrikasının mülkiyeti birkaç saniyede satılabilir." ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıca Karadağ, ödünç alınan hisseler üzerinden virman yoluyla yapılan işlemler konusunda yeni düzenlemelere de değinerek, "Düzenlemelerde sona geldik, bugün yarın belli olur." dedi.
16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Devrim olacak! Tarlası olanlar yaşadı
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