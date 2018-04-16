16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Türkiye'den Macron'a kapak gibi cevap!

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Türkiye'den Macron'a kapak gibi cevap!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Macron'un Türkiye açıklamasının tamamen yalan olduğunu ve kendisine bir Cumhurbaşkanı'na yakışır şekilde hareket etmesini isterim." dedi.
Türkiye'den Macron'a kapak gibi cevap! Türkiye'den Macron'a kapak gibi cevap! Türkiye'den Macron'a kapak gibi cevap!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e teşekkür ediyoruz. NATO'dan terörle mücadelemize daha fazla destek istiyoruz. Terörle mücadelede ayrımcılığa karşıyız. NATO'ya en çok desteği şimdiye kadar Türkiye vermiştir, bundan sonra da verecektir. Ama NATO'nun da Türkiye'ye destek vermesini bekliyoruz" dedi.

Bugün Suriye, Irak, Lübnan ve bölgesel konular konuşuldu. 

TÜRKİYE DAEŞ'E KARŞI MÜCADELEDE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR"

 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ankara'ya 7. olarak gelişim. En çok geldiğim NATO ülkesi. Aslında bu ziyaretlerim Türkiye'nin nasıl bir kilit olduğunu öğrendik. Türkiye ama aynı zamanda Afganistan'da aktif olarak bize destek veriyor. Türkiye ittifakımız için çok çalışıyor. DAEŞ'e karşı mücadeleye büyük katkı sağlıyor. Terörizmle mücadelede çalışmalarımızı arttırdık. Suriye'nin kimyasal silah kullanımının sıfıra indirilmesi için oradayız.  Çavuşoğlu, Afrin harekatında beni bilgilendirdi. 

ZEYTİN DALI MEMNUNİYETİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin şeffaflıkla hareket etmesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Soru ve Cevap:

Sayın Çavuşoğlu Macron'un Türkiye açıklaması için ne diyeceksiniz?

MACRON YALAN SÖYLÜYOR

Macro'nun konuşmaları yalan. Bir Cumhurbaşkanına yakışır açıklamalar bekliyoruz. Kimsayal silahlara da nükleer silahlara da karşıyız. 

Çavuşoğlu: (Macron'un açıklamaları) Maalesef birçok Avrupalı dostumuz popülizmi tercih ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar da farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir cumhurbaşkanına yakışır açıklama bekliyoruz. Ankara'da üçlü zirve yapılmadan önce Macron zirveye katılmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımız, Ruhani ve Putin'i aradı. Rusya bir mahsuru yok dedi. İran ise üçlü toplantımızı yapalım, sonra 3+1 şeklinde yaparız dedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince de gelmedi. Bunları açıklamak zorunda kalmamalıydık ama gerçeği söylemeliyiz.

RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ

Biz kimyasal silahlara da karşıyız, rejimin cezalandırılmasını her defasında talep ettik. Delillerin toplanıp Lahey'e gönderilmesini istedik. Bizim İran ve Rusya ile Astana ve Soçi'yle başlayan bir işbirliğimiz oldu. Bu işbirliğinin amacı ateşkesi sağlamak ve siyasi sürece katkı sağlamak. Bu süreçten de önemli kazanımlar elde ettik. Bu süreçte de iki ülkeyle rejim konusunda farklı düşündük. Farklı düşündük diye diğer alanlardaki işbirliğimizi sonlandırmalıyız. O konuda işbirliği var diye de rejim konusundaki ilkeli tavrımızdan vazgeçecek değiliz. Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz Fransa Cumhurbaşkanının ayıracağı kadar zayıf değil. Biz her ülkeyle ilişkilerimizi güçlü tutmak zorundayız.

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