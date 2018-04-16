Carrefoursa Genel Müdürü Hakan Ergin ani bir kararla istifa etti.
Şirket açıklamayı KAP'a yaptı.
Açıklamada, şirketin 16.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, genel müdürlük görevinden 16.04.2018 tarihi itibari ile istifa etmiş olan Ziya Hakan Ergin'in istifasının kabulüne ve yerine 16.04.2018 tarihi itibari ile Finans Direktörü görevinde bulunan Kutay Kartallıoğlu'nun Vekaleten Genel Müdür olarak atanmasına karar verildiği duyuruldu.
Açıklamada Ergin'in istifa nedenine ise yer verilmedi.
16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Dev market zincirinde sıcak gelişme! İstifa etti
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