SGK'dan çok önemli emeklilik açıklaması

Emekli olmayı planlayanlar dikkat! SGK tarafından yapılan yeni bir düzenleme çerçevesinde ''erken emeklilik mümkün olabilecek. Erken emeklilik nasıl olacak? SGK erken emeklilik için ne dedi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'de çalışanların yüzde 35.2`sinin kayıtdışı olduğu belirlendi. Bu durum 10 milyon kişinin kayıtdışı olarak çalıştığını ortaya koyuyor.

Belirli nedenlerden dolayı sigortasız olarak çalışmayı kabul eden çalışanlar, SGK tarafından yapılan yeni düzenleme çerçevesinde sigortasız olarak çalıştığı süreyi belgelendirerek sigortalı olduğu iş günü süresini arttırabilir. Bu durum binlerce kişinin emeklilik süresini öne çekebilmesini sağlayacak.

Hizmet tespit davası için süreye dikkat

Çalışanlar, hizmet tespit davası açabilmek için sigortasız olarak göründüğü tarihleri tespit ettiği takdirde maksimum 5 yıl içerisinde dava açmalıdır. Sigortasız olarak göründüğünüz tarihler 5 yılı doldurduğu takdirde o tarihler için hak talep etmek mümkün olmuyor. Ayrıca çalışanlar vefat ettiği takdirde kalan hak sahipleri de hizmet tespit davası için Yargıtay'a başvurabiliyor.