Akın akın geliyorlar!

Safranbolu'ya bağlı Düzce köyü yakınlarındaki Sırçalı Kanyonu'nda altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal bir teras haline gelen kayanın üzerine çıkanlar yaklaşık 100 metreden doğa harikası kanyonu izliyor.

Ziyaretçiler, 'taş teras' diye adlandırdıkları ve yürekleri ağza getiren yükseklikteki kayanın üzerine çıkarak adrenalin yaşarken, dış mekan çekimlerinde damat ve gelinlerin en çok tercih ettiği mekan oldu.

55 haneli Düzce köyünün Muhtarı Burhan Sağlam, "Gelen giden, yoğun talep. Her hafta en az 30-40 tane araç geliyor. Yollarımız daha iyi olsa daha çok gelen olacak. Çalışma yapılsa daha fazla turist gelebilir. Bu konuda kaymakamlık ve valilik bir çalışma yapabilir. Beklentimiz oraya turizm amaçlı bir şey yapılabilir, turizme kazandırılabilir. Bu taşın köyü etkilememesi gibi bir şansı yok. Gelenler arsa alır ev yapar. Köyün nüfusu artar" dedi.

BU BİR YERDE NİMET, KÖYÜMÜZ CANLANACAK'

'Taş teras'ın hemen karşısındaki bahçesinde lahana toplayan Saniye Şahin (55) ise "Gelen orayı soruyor. Aslında oranın adı taş teras değil. Orasının ismi 'bisleğeç' kayasıdır. Ekmek çevirdiğimiz bisleğeç. Öyle ya şekli. Millete cazip geldi demek ki. Resim çekilenler internetten paylaştı. Şükürler olsun. İyi şimdi çok canlandı. Biz de çok memnunuz. Mesela benim burada bahçem var. Mısır, yumurta haşlayıp satabilirim. Bu bir yerde nimet. Bunun sayesinde köyümüz canlanacak. Çocuklarım, torunlarım köyde.

'KAYAYI YANDAN GÖRSELER ÇIKMAZLAR'

Arkadaşlarıyla gelip kayanın üzerine çıkan İbrahim Yücel, "İlk çıkıldığında hiçkimse bir heyecan yaşamıyor. Çıktıktan sonra ise 'ben buraya mı çıktım?' diye düşünceye kapılıyorlar. İnsanlar kayayı yandan görseler çıkamazlar" dedi.