Ve geri döndüler! 6 bin 846 kişi...

Türkiye'ye İran üzerinden yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçakgöçmenin ülkelerine dönmeleri sağlandı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Türkiye'yi umut olarak görerek İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin başta Erzurum olmak üzere bölge illerinde kolluk birimlerince yakalandığını belirtildi.

Yaşanan akınların önlenmesi amacıyla gerekli idari kararlar ve parmak izi kayıtları alınarak işlemleri tamamlanan ve seyahat belgeleri temin edilen Afganistan uyruklu 6 bin 846 düzensiz göçmenin Erzurum, Ağrı ve İzmir'den Kabil'e düzenlenen 9 charter seferine ek olarak tarifeli uçuşlarla ülkelerine dönüşlerinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde planlanan 4 charter seferiyle Afgan göçmenlerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönüşlerinin sürdürüleceği de kaydedildi.