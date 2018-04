Anne babalar dikkat! Hesap makinesi görünümlü büyük tehlike

Çocuğunuzu cep telefonunda bir hesap makinası uygulamasıyla uğraşırken görmek, sonunda matematik ödevlerini ciddiye aldığını düşünmenize yol açabilir.

Çocuğunuzu cep telefonunda bir hesap makinası uygulamasıyla uğraşırken görmek, sonunda matematik ödevlerini ciddiye aldığını düşünmenize yol açabilir. BBC Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere'de polisler, gençlerin cinsel içerikli görüntüleri hesap makinası görünümlü bir uygulamada saklamaya başladığını duyurdu.



DÖRT HANELİ ŞİFREYİ GİRDİKTEN SONRA...



İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin teknoloji muhabiri Mark Bridge'in haberine göre The Private Photos (Calculator%) adlı uygulama ilk açıldığında sıradan bir hesap makinası arayüzüne ve işlevine sahip gözüküyor. Fakat dört haneli şifreyi girdikten sonra uygulamanın ekranı değişerek kullanıcılara daha önce buraya sakladıkları fotoğraf ve videoları görme imkanı sağlıyor.



ÇOCUKLAR FOTOĞRAF VE VİDEOLARI SAKLIYOR



İngiltere'nin Durham kentinin emniyet teşkilatı, yürüttükleri bir soruşturma kapsamında bu uygulamanın çocuklar tarafından fotoğraf ve videoları ailelerinden saklamak için kullanıldığını açıkladı. Bir polis sözcüsü "Ailelerden uyanık olmalarını ve çocuklarının bu tür uygulamayı kullanmamasını teşvik etmelerini istiyoruz" dedi.



Bu açıklama üzerine gazetenin görüşlerine yer vermek istediği The Private Photos uygulamasının yazılımcıları, sorulara bir yanıt vermedi. Uygulamayı eleştirenler, Private Photos'un Google Play ve App Store'da çocuklara uygun olmayan içerik olarak etiketlenmesini talep ediyor.