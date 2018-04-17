17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
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Saadet Partisi AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu böyle cevap verdi

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak yapıp yapmayacakları sorusunu yönelten gazeteciye böyle cevap verdi.
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu böyle cevap verdi
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu böyle cevap verdi Saadet Partisi AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu böyle cevap verdi Saadet Partisi AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu böyle cevap verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, basın toplantısında "Hükümet yeniden Milli Görüş gömleğini giyer mi?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, şu cevabı verdi:

"Bu arkadaşlarımız herhalde biraz kilo aldılar, bizim gömlek bunlara sığmaz, giremezler, yırtılır. O kadar büyük, ciddi yanlış adımlar attılar ki telafisi bu arkadaşlar tarafından mümkün değil. Biz bir ittifak kurabilir miyiz? Garip geliyor ama arkadaşlar derse ki 'Biz size devleti teslim ettik, gelin beraber yönetelim, kararları da siz alın' o zaman varız. Ama sil baştan her şeyi değiştirmek şartıyla. Başka türlü ülkenin düze çıkması mümkün değil. Bir numaralı mesele adaletin tesisidir. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz. İkincisi işin ehline verilmesidir. Bu arkadaşlar işin ehline vermeyi istemiyorlar artık. Çünkü ehil insan geldiğinde 'Bunların yapma dediği işi yaparım, ancak böyle düzelir' diyor. Üçüncüsü de kucaklaşma. Bu memlekette bizim farklı fikirlerde, inançlarda olan insanlar olarak kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Huzur başka türlü sağlanmaz ki."

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