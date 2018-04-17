Mahkemeyi şoke eden dava!

İstanbul'da ev hanımı G.., "Yüzünde niye sivilce var" diyerek dalga geçen eşine boşanma davası açtı.

İstanbul'da ev hanımı G.C., kendisine "Yüzünde niye sivilce var, burnun niye böyle" diyerek dalga geçen eşi M.C.'ye boşanma davası açtı.

"Artık dayanacak gücüm kalmadı"

G.C.. dilekçesinde, "Hamileyken bana böyle davranması psikolojimi alt üst etti. Elimden gelen her şeyi yapmama rağmen, benimle alay etti. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

Çocuklarını istiyor

Çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini isteyen G.C.., 50 bin lira da tazminat istedi. Mahkemenin şoke olduğu davanın sonucu bakalım ne olacak...