17 Nisan 2018 Salı2 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:43Güneş 06:16Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:52Yatsı 21:18
    • 25°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 108.729 -1.77
  • Altın: 177,752 0.27
  • Dolar: 4,1062 0.00
  • Euro: 5,0887 0.00

Devlet Bahçeli 'Erken Seçim' istedi

»
Devlet Bahçeli 'Erken Seçim' istedi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'ı beklemesi bu şartlarda mümkün değil" diyerek erken seçim mesajı verdi.
Devlet Bahçeli 'Erken Seçim' istedi Devlet Bahçeli 'Erken Seçim' istedi Devlet Bahçeli 'Erken Seçim' istedi

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye silah ve bomba ile teslim alınamaz. Zalimler mazlumlara üstünlük kuramaz. Terörle mücadeleyi gevşemeden sürdürmek milli bekanın sırtımıza yüklediği ağır bir yüktür. Devletin birliğine kurşun sıkanlar buna pişman edilmelidir. Hainler ve arkalarındaki şer güçler emellerine ulaşamayacaktır.

OK YAYDAN ÇIKALI ÇOK OLDU

Terör yasa dışıdır, insanlık dışıdır. Türkiye bedeli ne olursa olsun teröristleri yok edecek güce sahiptir. Ok yaydan çıkalı çok oldu. Taviz yok, geri adım yok, mücadeleden dönüş yoktur. Müzakere yolları kapalıdır. Milletçe kazanacağız, yarının güçlü Türkiye'sini inşa edeceğiz.

DUMA'DAKİ SALDIRI KÜRESEL GÜÇLERE ALET EDİLDİ

7 Nisan 2018 tarihinde Suriye'nin Duma bölgesindeki kimyasal saldırı küresel sistemi germiştir. İnsanlık vicdanı haklı olarak tepki göstermiştir. ABD ve İngiltere başta olmak üzere bir çok ülke bu saldırının Esed tarafından yapıldığını söylerken,Rusya tam tersini yaparak çalıyı dolanmayı tercih etmiştir.  Suriye'de masumlar hayatını kaybederken Duma'daki saldırı küresel güçlere alet edilmiştir.

ABD BAŞKANI ERGEN GİBİ TWİTTER'DAN TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı yeni yetme ergen edasıyla Twitter'dan Rusya'ya meydan okudu. ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi.Gelişmeler savaş senaryolarını gündeme getirirken ekonomik tetikçileri boş durmamıştır. Döviz fiyatları fren tutmayarak artış göstermiştir. ABD, Fransa, İngiltere Esad'ı kimyasal silah üretme kabiliyetinin olduğu bazı bölgeleri vurmuştur. İran bu duruma tepki göstermiştir. Muhtemeldir ki ABD yönetimi müdahale öncesi Rusya'yı bilgilendirmiştir. 

ESED CEZALANDIRILMALI ANCAK...

Suriye'de yaşanan iç savaş 7 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Zalim Esad hala koltuğundadır. Üstelik kimyasal ve konvansiyonel silahlara hala sahiptir. Esad cezalandırılmalıdır ama bu uluslararası toplumun tam bir ittifakıyla sağlanmalıdır. Seçimler yoluyla Esad tasfiye edilmeli cinayetlerin bedeli ödetilmelidir. Yüz binlerce insan savaş yüzünden hayatını kaybetmiştir. 

3 ÜLKENİN SALDIRISI İNSANLIK VİCDANINA TERCÜMAN OLAMAZ

Kimyasal silahlardan çok ölüme sebep olan gelişmeler yaşanırken ABD, Fransa ve İlngiltere'nin aklı neredeydi? BM ne yapıyordu? Tutarsızlık diz boyu. Asıl niyetlerin başka olduğuna dair kanıtlar ortadadır.  Üç ülkenin füze saldırısı  bize göre insanlık vicdanına tercüman olamaz. Suriye'nin siyasi geleceğine toprak bütünlüğü içinde sadece Suriyeliler karar vermelidir.

MACRON'A CEVAP

Fransa Cumhurbaşkanının Türkiye ile ilgili sözleri ganimet avcılığıdır ve hükümsüzdür. Membiç konusunda ayak direten ve yeni şartlar oluşturmaya çalışan ABD yeni oyunlar peşindedir. Aynı ülkeler Duma'daki kimyasal saldırılarından önce PYD kontrolündeki bölgelere asker göndermeye başlamıştı.  Fransa sarayda ağırladığı PYD'li teröristlere destek sözü vermişti. ABD Dışişleri Bakanı'nın Zeytin Dalı ile ilgili açıklamaları marazi ve manidardır.

CHP, HDP, İP HAVANDA SU DÖVMEKTEDİR

Dün Cumuhrbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimizin takdiri ile kabulünün birinci yılını geride bıraktık. Bir yıl içinde Cumuhurbaşkanluğı hükümet sisteminin ruhuna uygun olarak siyasi partilerin seçim ittifakı yapmasının yasal zemini de hazırlanmıştır. CHP'nin başını çektiği ilkesizler koalisyonu çürük çatısını kurmayı sürdürmektedir. CHP, HDP, İP havanda su dövmektedir. Vazgeçmelidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin iradesiyle tecelli etmiştir. Bu nedenle tamamen meşrudur, geçerlidir. CHP saygı görmek istiyorsa, millete saygı duymayı öğrenmelidir. Milletin iradesini tanımayanı millet tanımaz.

CHP İSTERSE PARENDE ATSIN, BEYHUDE

CHP'nin OHAL bahanesiyle düzenlediği oturma eylemi fikren sakat ahlaken sakıncalıdır. Yürüdüler olmadı şimdi oturdular. Bunlar oturdukları zaman kalkmayı bilmezler.  CHP isterse amuda kalksın, ister parende atsın çabaları beyhudedir. İpe çıkıp cambazlık yapsın sonuç yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yoktur. Ne yaparsa yapsın bin yıllık kardeşliğimize leke süremeyecektir.  Cumhurun kararı tam bağımsız Türkiye'dir. CHP muhattap bulursa derdini Cibali karakoluna anlatsın

BİZ NEYSEK OYUZ, KİMSEDEN KORKMAYIZ

Bizde inanç, iman, adanmışlık,adamlık vardır. Gelecek nesillere emanet edeceğimiz kutlu üllkülerimiz vardır. Çizgimiz bellidir, yönümüz açık, duruşumuz nettir. Biz siyaseti milletimizin çıkarları için yaparız. Yeri gelirse eleştirileri muhattaplarına söyleriz. Kimseden korkmayız. Milletin rotasından sapmayız, neysek oyuz. CHP gibi olamayız, çürük ipten tutamayız. Terörün siyasi şubesine hoş bakamayız. Katranı kaynatmakla olmaz şeker, insanın cinsi neyse ona çeker. Bizim kalbimiz Türk'lük için çarpar. Varsın CHP'li yöneticiler  Edirne cezaevinin etrafında dolansın, Pensilvanya'ya el sallasın. Zeytin Dalı'na karşı güçbirliği yaptılar, FETO'ya umut bağlamışlardı. HDP, CHP, İP mutabakatı vardır. Tencere yuvarlana yuıvarlana, patırtı kütürtü ile kapağını bulmuştur

TÜRKİYE'NİN 3 KASIM 2019'A KADAR DAYANMASI KOLAY DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır. Partimiz mahalli idareler seçimleri hariç geçerli olan Cumhur İttifakı vardır. Türkiye'nin bekası açısından Cumhur ittifakının korunması elzemdir. İttifakın başarıyla seçimlerden çıkılması için toplumsal olayların iyi takip edilmesi, atılan adımların verilere göre atılması gerekmektedir. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP 'hodri meydan' dediCHP 'hodri meydan' dediCHP Genel Başkan Yardımcısı, partisinin erken seçime hazır olduğunu belirterek "Hodri meydan dedi.
Devlet Bahçeli 'Erken Seçim' istediDevlet Bahçeli 'Erken Seçim' istediMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'ı beklemesi bu şartlarda mümkün değil" diyerek erken seçim mesajı verdi.
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu böyle cevap verdiSaadet Partisi AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu böyle cevap verdiSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak yapıp yapmayacakları sorusunu yönelten gazeteciye böyle cevap verdi.
Fransa Başbakanı'ndan tuhaf sözler: Bizim hedefimiz Esed değil!Fransa Başbakanı'ndan tuhaf sözler: Bizim hedefimiz Esed değil!Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransa'nın askeri operasyon düzenleyerek Suriye'ye veya Beşşar Esed'e savaş açmadığını, ülkesinin düşmanının Suriye değil DEAŞ olduğunu söyledi.
Eroğan'dan Batı'ya çok sert tepkiEroğan'dan Batı'ya çok sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Muayede Salonu'nda Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde konuştu.
Türkiye'den Macron'a kapak gibi cevap!Türkiye'den Macron'a kapak gibi cevap!NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Macron'un Türkiye açıklamasının tamamen yalan olduğunu ve kendisine bir Cumhurbaşkanı'na yakışır şekilde hareket etmesini isterim." dedi.
  • Kılıçdaroğlu: Osmanlı olsa ben okuyamayacaktım16 Nisan 2018 Pazartesi 14:47
  • Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi!16 Nisan 2018 Pazartesi 10:18
  • Devletten devrim gibi karar! Hepsi kapatılacak16 Nisan 2018 Pazartesi 09:13
  • Türkiye'den Putin'e operasyon öncesi mesaj16 Nisan 2018 Pazartesi 07:40
  • Selahattin Demirtaş yeni parti mi kuruyor?14 Nisan 2018 Cumartesi 11:55
  • Kılıçdaroğlu’ndan operasyonla ilgili ilk açıklama14 Nisan 2018 Cumartesi 10:20
  • Mahir Ünal: Operasyon bilgisi bize de verildi14 Nisan 2018 Cumartesi 10:19
  • İngiltere'den Rumlara: FIR hattını verin!14 Nisan 2018 Cumartesi 07:10
  • Yunanistan'dan muhtemel Suriye operasyonu kararı!13 Nisan 2018 Cuma 21:58
  • Trump ve Putin ile ne konuştuğunu açıkladı! Videoyu Putin’e gönderdim13 Nisan 2018 Cuma 15:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri